Petrol ve gaz fiyatı kömürün altına geriledi

Petrol ve ona paralel olarak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte fosil enerji piyasasında ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Normalde en ucuz ve en kirli fosil yakıt olan kömürün eşdeğer fiyatı, petrol ve spot LNG’nin üzerinde kaldı.

Corona virüsü salgını ve Suudi Arabistan’ın Rusya’ya karşı başlattığı fiyat savaşı nedeniyle, 1 Ocak’ta 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı bugün 25 dolarla son 17 yılın en düşük seviyesinde hareket ediyor.

En çok işlem gören kömür sözleşmesi olan Avustralya’nın Newcastle kömüründe ton fiyatı cuma günü 66,85 dolardı. Bu rakamın petrolle eşdeğer fiyatı ise 27,36 dolara denk geliyor. Aynı gün Brent petrolün varil fiyatı ise 26,98 dolardı.

Kömürün doğalgaza göre iki kat, benzine göre yüzde 30 daha fazla emisyon salınımına neden olduğu belirtiliyor.

Corona virüsü salgını döneminde kömür talebindeki düşüş, petrol talebindeki düşüşe göre daha sınırlı kaldı.