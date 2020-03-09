Petrolde 11 yıl sonra bir ilk daha

IEA’nın petrol talep tahminlerini düşürmesi, ham petrol fiyatlarının Suudi Arabistan’ın hafta sonunda başlattığı pazar kapma savaşı sonucu %30 gerilemesini izledi.

IEA 2020 için dünya petrol talebi tahminini bir önceki tahminine kıyasla neredeyse 1 milyon varil düşürdü. Buna göre küresel petrol talebinin bu yıl 90,000 varil/gün seviyesinde azalacağı tahmin ediliyor.

GÜNLÜK DARALMA 730 BİN VARİL OLABİLİR

Paris merkezli kuruluş, şu ana kadar 100,000’in üzerinde kişide görülen corona virüs salgınını durdurulmakta geç kalınması halinde petrol talebindeki daralmanın 730,000 varil/gün düzeyinde olabileceğini belirtti.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol yaptığı açıklamada, “Corona virüs krizi kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi birçok piyasada etkili oluyor. Ancak insan hareketi ve mal ticareti yavaşladığı için petrol piyasası üzerinde, diğerlerine kıyasla daha fazla etkili oluyor” dedi.

1974'TE KURULDU IEA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma (OECD) Örgütü çerçevesinde 1973-1974'te yaşanan petrol krizinde kuruldu. 29 üye ülkeden oluşur. 1973/74 krizinde petrol arzında yaşanan büyük aksaklıklara yardımcı olmak ve ülkeler arasında ortak girişimleri ayarlamak/düzenlemek amacıyla hayata geçti. Üye ülkeler şunlardır: Avustralya, Avusturya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.

IEA küresel talebinde bu yılki daralma şokunu takiben 2021 yılında 2.1 milyon varil/gün düzeyinde güçlü bir artış öngörüyor. (REUTERS)

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