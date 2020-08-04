Petrolde eksi fiyattan bir gecede 500 milyon dolar kazanan şirkete inceleme

ABD’de 20 Nisan’da petrol fiyatları negatif seviyelere düşerken, az sayıda yatırımcı bir gecede büyük paralar kazandı. Düzenleyici otoriteler, yeni ortaya çıkan 500 milyon dolarlık kazancı, mercek altına aldı.

Bloomberg Businessweek’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Vega Capital London Ltd. isimli Londra merkezli küçük bir şirkette deneyimli birkaç al-satçı, bir gecede 500 milyon dolar kazandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, Britanya Mali Tutum Otoritesi ve al-satın yapıldığı New York Ticaret Borsası’nın sahibi CME Group, söz konusu şirketin işlemleriyle ilgili inceleme başlattı. Şirketin işlemlerinin, kuralları ihlal edip etmediği ve petrol fiyatlarının sert düşüşünde rol oynayıp oynamadığı inceleniyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki çöküşe dair ayrıntılı rapor yayımlanacağını açıklamıştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle küresel petrol talebinin azalması nedeniyle mart-nisan aylarında petrol fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. ABD'de 20 Nisan’da Batı Teksas petrolünde Mayıs vadeli fiyat -40 dolara kadar düşmüş ve tarihte ilk kez petrol vadelilerinde eksi fiyat görülmüştü.

Talebin düşmesinin yanı sıra ABD’de o dönem stokların da tamamen dolması, fiyatın eksiye düşmesinde etkili olmuştu.