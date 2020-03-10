Petroldeki indirim turizmi nasıl etkiler?

Mustafa SARIİPEK / Muğla

MUĞLA

“CORONA VİRÜSÜ BİTMEZSE İŞE YARAMAZ”

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında dün sabah yaşanan ve 1991'den bu yana görülen en sert düşüşün ülke turizmi açısından artılarının ne olacağıyla ilgili olarak konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, “Corona virüsü bitmezse petrol bedava olsa işe yaramaz” dedi.

“CORONA VİRÜSÜ SIKINTISI HER ŞEYİN ÖNÜNDE”

Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı alması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının dün sabah yüzde 30 düşmesine yol açtı.

Önceki yıllarda olsa bunun çok güzel bir haber olabileceğini belirten Suat Esin, şöyle konuştu:

“Ortalıkta bir sıkıntı olunca petrolün bedava olması bile bir şeyi değiştirmiyor. Corona virüsü sıkıntısı her şeyin önünde. Dün itibarıyla aldığım bir habere göre İngilizlerde de iptaller başlamış. Adam geziden önce sağlığını düşünüyor. Tamam belki acenteler, uçak firmaları ve transfer şirketleri fiyatlarını düşürebilir ama turist gelmezse neye yarar ki? Eğer önlem alınamaz ve yazın da bu şekilde devam ederse hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum”

PETROL İNDİRİMİ ÖNCESİNDE FİYATLAR İNMEYE BAŞLADI BİLE

Corona virüsünün Türk turizmini olumsuz etkilediğini belirten Esin, Kapadokya'da 150 dolar olan balon uçuşlarının 40 dolara kadar düştüğünü hatırlarak şu ifadeleri kullandı; “Bu petrol fiyatı ucuzlamadan düşmüştü. Turist yok ki. Ülke olarak tek dayanağımız İngilizler ile Ruslardı. Böyle giderse uçaklar, oteller, tur şirketleri, acenteler fiyatlarını yarı yarıya düşürebilir. Ama önemli olan turist gelir mi? Bu virüs yayılmayı sürdürürse Türkiye nasıl İtalya'ya, Irak ve İran'a hava yollarını kapattıysa, eğer İngiltere'de de ölümler filan başlarsa oranın da kapıları kapanacak. Türkiye de kendi halkının sağlığını düşünmek zorunda.”

İsmail AKIN / Antalya

ANTALYA

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, petroldeki sert düşüşün turizmi etkileyip etkilememesiyle ilgili olarak, şu an için net bir şey söylemenin erken olacağını söyledi.

“Bu Rusya, İran Amerika ekseninde bir ticaret savaşıdır” diyen Başkan Burhan Sili, “Buradan bakıldığı zaman rublenin değer kaybetmesi arzu edilen bir durum değil tabi ki. Sonuçta rublenin değer kaybetmesi daha büyük alımlarında etkili olabilir. Ama rublenin değer kaybetmemesi bizim tek arzumuz. Rusya pazarı anlamında değerlendirdiğimizde, diğer yanda da uçak, yakıt maliyetlerinin azalması durumu söz konusu olabilir. Önümüzdeki dönemde bu fiyatlara belli bir oranda yansıyabilir. Bakıp görüp bekleyeceğiz. Şu anda net bir şey söyleme şansımız yok” diye konuştu.

Latif SANSÜR

KUŞADASI

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ TURİZME YARAR

Petrol fiyatlarındaki şok düşüşün, havaalanı ve tur transfer fiyatlarına olumlu etki yapacağını söyleyen Kuşadası Merkezli Siba Seyahat Acentesi Sahibi Bülent İlbahar, “Petrol fiyatlarındaki düşüş, turizme olumlu etki yapar. Akaryakıtın pahalı olması nedeniyle yurt dışında transfer fiyatı verirken zorlanıyorduk. Havaalanı transferleri veya günlük turlarda transfer fiyatları yüksek bulunuyordu. Şimdi transfer fiyatları düşecek. Turist getiren acente ve tur operatörleri için kişi başına 1-2 Euro düşmesi bile çok önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Yaşar ANTER

BODRUM

TURİZMİ OLUMLU ETKİLEYECEK ANCAK UZUN SÜRELİ OLMAYACAK

Bodrum Esnaf ve Sanayi İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan petrolün hızlı düşüşünün turizmde olumlu rol oynayacağını çünkü girdi maliyetlerini düşüreceğini söyledi. BESİAD Başkanı Engin Kaplan, “Bodrum bölgesinde Mavi yolculuktan, otelciye, inşaattan tarıma kadar her şey olumlu etkilenecek, ancak petrolün hızlı düşüşünün uzun süreceğine inanmıyorum” dedi.

TURİZM VE YAN SEKTÖRLER OLUMLU ETKİLENECEK

Petrolün hızla düşmesinin turizm ve turizm sektörüne bağlı ulaştırma, gıda, hizmet sektörlerinde olumlu yansıması olacağını belirten BESİAD Başkanı Engin Kaplan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Petrolün fiyatının hızla düşmesi turizm sektöründeki girdi maliyetlerini düşürecek ve turizmciye nefes aldıracak. Mavi yolculukta yatlardan, turizmdeki pansiyoncu, otelci, inşaat sektörüne kadar birçok alanda olumlu gelişme yaşanacağına inanıyorum. Ancak otelcilerin çok büyük indirim yoluna gideceğini sanmıyorum çünkü otelcilerin büyük bölümü kredi ile borç harç ayakta tutunmaya çalışıyor, petrol fiyatlarının düşmesi turizmciye bir süre için ilaç gibi gelecek, ancak diğer olumsuz etkilerin de düzelmesi gerekir”

PETROL İLE SATRANÇ OYNUYORLAR BU DÜŞME UZUN SÜRMEZ

“Rusya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birkaç ülke ile birlikte şu anda satranç oynuyor. Bu kapitalist düzende kimse satılan ürünlerin fiyatını düşürmez” diyen Kaplan açıklamasında, “Önemli olan biz bu oyunun neresindeyiz, ne kadar içinde olacağız? Bu nedenle satrançta gerekli hamleleri yapan bu ülkeler yeri geldiği zaman aynı rakamlara aynı pozisyona geri gelecekler. Petrol düşüşündeki fiyatların uzun süreceğini sanmıyorum. Bu nedenle rehavete kapılmamalıyız ama yine de bir süre için olumlu yansımaları olacak, çünkü turizmde rekabet ettiğimiz Avrupa ülkeleri petrolü bize göre 2 kat daha ucuza (gelirlerine göre) kullandıkları için turizmde her zaman avantajlı durumdalar” ifadelerini kullandı.