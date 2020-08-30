Peynir üreticisi ithalat lobilerine yenik düştü

CHP'nin tarım politikaları konusundaki uzman ismi ve TBMM Venezuela Dostluk Grubu üyesi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Venezuela anlaşmasının benzerinin başka ülkelerle de imzalandığına dikkat çekti.

Sarıbal, “Bu kararlar ile ithalat lobileri zenginleştiriliyor. Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden gümrük vergisi alınmaması gibi teşvikler daha önce de verildi. Venezuela, ürünlerinin ithalatında avantaj sağlanan Bosna, Kosava ve Sırbistan'dan sonra dördüncü ülke oldu. Domatesten sakatata kadar pek çok ürün de Türkiye'ye bu kapsamda getiriliyor” dedi.