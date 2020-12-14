Pfizer ve Moderna’nın, aşılardan 32 milyar dolar kazanması bekleniyor

Corona virüsü salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD’li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile iş birliği yapan Pfizer ve ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen corona virüsü aşıları dağıtılmaya başlandı.
Wall Street Borsa analistlerine göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında Covid-19 aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar kazanacak.
ABD’nin New York şehrinde bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, Pfizer şirketinin 2021’de corona virüsü aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Morgan Stanley, Pfizer'in 2020’de aşılardan elde ettiği kazancın 975 milyon dolar olduğunu açıklarken, 2022 – 2023 yıllarında korona virüs aşısında 9.3 milyar dolar daha kazanacağını bildirdi.
Pfizer, kazancını işbirliği yaptığı Alman BioNTech şirketi ile paylaşacak. Geçen cuma günü Meksika, Pfizer'in corona virüsünün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan’ın ardından 5. ülke oldu.
ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından yayınlanan bilgilere göre, ABD'li biyoteknoloji şirketi olan Moderna'nın, geliştirdiği korona virüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Moderna yatırımcılarının 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, 10 ila 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı. (İHA)