Pirinç ithalatından gümrük vergileri düşürüldü

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Pirinç (çeltik) ithalatına uygulanacak gümrük vergisi oranları 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, çeşitlerine göre yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15 olarak belirlendi.

Buna göre, gümrük vergisi yüzde 7,5 ile yüzde 34 arasında uygulanan bazı pirinç türlerinde yüzde 5, yüzde 36 olan bazı pirinç türlerinde yüzde 10 yüzde 45 olan bazı pirinç türlerinde yüzde 15 olarak uygulanacak. Söz konusu gümrük vergisi indirimleri 30 Nisan 2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) kadar geçerli olacak.

17 Aralık tarihinde de buğday, kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç gibi hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlanmıştı.