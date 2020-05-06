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Piyasa uzmanı yorumladı: Dolar nereye koşuyor?

Gelişmekte olan ülkeler pandemi nedeniyle ekonomik zorlukları iyice hissetmeye başladı. Dolar ve euro yükselişine devam ederken altın da bu sabah rekor seviyelere ulaştı. Peki bu yükselişler daha devam edecek mi? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan Sözcü Tv'den Turgut Erat'a anlattı.

Turgut ERAT
13:26 -
Haberler Ekonomi

Pandemi, Türkiye üzerindeki kur riskini artırıyor. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar ve euro karşısında adeta erimeye başladı. Çarşı pazara giden vatandaşlar ana besin maddelerindeki fiyatların artmasını ciddi bir şekilde hissediyor. Bugün öğle saatlerinde Dolar 7.15’i aşarken gram altın 390 lirayı aşarak rekor kırdı.

YÜKSELİŞ NE ZAMAN DURUR?

Döviz ve altındaki yükseliş hız kesmiyor. Ekonomist Enver Erkan hayatın normalleşmesiyle para akışının hızlanması, yurt dışından döviz girdisi sağlanmasıyla fiyatların az da olsa aşağı çekileceğini belirtiyor.

Son güncelleme: 14:07 06.05.2020
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