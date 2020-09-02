Piyasalar Akdeniz’deki gerilimi izliyor

Yunanistan'dan bir hükümet yetkilisi dün Reuters'a savaş uçağı almak için Fransa ile görüştüklerini söyledi. Dolar gün içinde 7.3740 lirayı, Euro 8.8420 lirayı gördü. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Akdeniz'de devam eden gerginlik, TL'de yaşanan değer kaybı ve dünya çapında artan Covid-19 vakaları yatırımcının değerlendirdiği ana başlıklar arasında” dedi.

Dolar günü 7.3590 liradan Euro ise 8.7990 liradan tamamladı. Bu arada altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.991 dolara kadar yükseldi. Kapalıçarşı'da gram altın 467.65 liradan alıcı buldu.