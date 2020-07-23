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Piyasalar bu kararı bekliyor! Merkez Bankası saat 14.00’te açıklayacak…

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Analistler tekrar yükselen enflasyona bağlı olarak politika faizinin yüzde 8.25 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor. Eski başkan Murat Çetinkaya görevinden alındığından bu yana her toplantıda indirilen faiz 11 ay sonra ilk kez haziranda sabit bırakılmıştı. Merkez, geçen ay yapılan toplantıdan önce arka arkaya 9 defa indirime giderek politika faizini 1.575 baz puan düşürmüştü.

09:12 -
Haberler Ekonomi
Piyasalar bu kararı bekliyor! Merkez Bankası saat 14.00’te açıklayacak…

Geçtiğimiz ay çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş eğilimine vurgu yaparak neredeyse bir yıldır süren faiz indirimlerine beklenmedik bir ara veren Merkez Bankası’nın bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Reuters’ın 12 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB’nin politika faizini %8.25’te sabit tutacağına işaret ederken, tahminler arasında değişim bekleyen yok. Merkez Bankası, nisan sonunda yıl sonu enflasyon tahminini corona virüsünün petrol fiyatları başta olmak üzere ekonomideki etkisiyle %8.2’den %7.4’e indirirken düşüşün temmuzdan itibaren belirginleşeceğini öngörmüştü.

Para Politikası Kurulu (PPK), haziran toplantısından sonra yapılan açıklamada corona virüsü salgını kaynaklı toplam talep
koşullarının sınırlayıcı etkisine rağmen, “Salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir” denildi ve gıda enflasyonunun dönemsel ve salgın etkileri nedeniyle arttığına dikkat çekildi.

Enflasyon mayıs ayında %11.39’a yükseldikten sonra haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydederek %12.62 olmuştu.

ENFLASYON TAHMİNİ ARASINDA MAKAS AÇILDI

Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın haziranda duraklamasının sebebinin çekirdek enflasyondaki yükseliş olduğunu dikkat
çekerek, “Merkez Bankası’nın temmuz ayı enflasyon beklenti anketi bir bozulma gösterirken, analistler yıl sonu enflasyonunu
haziranda %9.5’e karşı 10.2% olarak gerçekleşmesini bekliyorlar, bu da Merkez Bankası’nın şu anki %7.4 tahmininin oldukça üstünde” dedi.

Geçen yıl temmuz ayında kur krizinden sonra yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, corona virüsü salgını sırasında da faiz indirimlerini sürdürdü. Ancak enflasyondaki artışla birlikte piyasanın ve TCMB’nin enflasyon tahmini arasındaki makas açıldı.

Yıl sonu için ankete katılan 9 kurumun tahminlerinin medyanı ise politika faizinin 2020 sonunda %8.25 seviyesinde kalacağına işaret ederken, yalnız bir katılımcı politika faizinin %8’e çekilmesini bekliyor.

Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu politika faizi tahmini %7.75, mayıs anketinde %8, nisan anketinde ise %8.25’ti. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. (REUTERS)

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