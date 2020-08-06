Piyasalar diken üstünde

RECEP GENEL / SÖZCÜ

Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte para piyasalarında yaşanabilecek dalgalanmaları kontrol altına almak için ekonomi yönetiminin attığı tüm kısıtlama adımlarına rağmen döviz kurlarındaki yükselişin önüne geçilemedi.

Küresel piyasalarda rezerv para özelliğinin tartışmalı hale geldiği belirtilen dolar zayıflarken, yurtiçinde zirveyi zorluyor. Dolar dün 7.0520 lirayı test ederken, Euro ise 8.4240 lira ile rekor tazeledi. Para politikalarına olan güvensizlik döviz talebini artırırken, TL'den kaçışı da hızlandırıyor.

Serbest piyasada dolar günü 7.0390 liradan, Euro ise 8.4220 liradan tamamladı.

DESTEK YETERSİZ KALDI

Kamunun günde bazen 1 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen desteğine rağmen döviz kurlarında stabil seyir geçen hafta yerini yukarı yönlü harekete bıraktı. TL'nin değerini korumak için 2019'dan bu yana 110 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen döviz satışları kurları kontrol etmekte yetersiz kaldı. Son dönemlerde yeni kaynak olmaksızın döviz satış politikasının sürdürülemeyeceğine ilişkin yaygın kanının da TL'nin baskı altında kalmasında etkili olduğu vurgulanıyor.

Merkez Bankası'nın (MB) temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 11.7 olmasına karşın yüzde 8.25 politika faizi uygulaması, TL mevduatların getirisinin eksiye inmesine neden oldu. Reel eksi faiz TL'den kaçışı hızlandırırken, korunmak isteyen yerli yatırımcıların da döviz ve altın almaya devam etmesinde belirleyici oluyor.

MB FAİZ YÜKSELTEBİLİR

Döviz piyasalarının yarattığı baskı ile MB'nin düşük faiz politikasının ise sürdürülebilir olmaktan çıktığı dile getiriliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, mevcut politikalar nedeniyle Türkiye'de artık “önden yüklemeli” bir faiz artış süreci beklediğini açıkladı. ABD'li yatırım bankası yıl sonuna kadar 175 baz puan, önümüzdeki yıl ise 400 baz puan faiz artışı öngördü.

Ekonomistler, kredilerdeki artışın yavaşlatılmasının, enflasyonla uyumlu faiz politikasına geçilmesinin kurlarda daha istikralı bir seyir yaratacağını belirterek “Bu aynı zamanda dolarizasyonu kontrol etmemizi kolaylaştıracak” değerlendirmesini yaptı.

BORSA TOPARLANMAYA ÇALIŞTI

TL swap faizinin yüzde 1.050 seviyelerine kadar yükselmesiyle TL'ye erişmek için yabancıların hisse ve tahvil satmasıyla sert kayıpların yaşanan Borsa İstanbul dün toparlanmaya çalıştı. Borsa İstanbul güne yüzde 0.75 artışla 1.095 puanda başladı. Londra'da gecelik TL faizinin yüzde 38'e gerilemesiyle yabancıların borsadan çıkışı tersine döndü. BIST 100 endeksi günü yüzde 0.43 artışla 1.091 puandan tamamladı.

Yatırımcılar, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın alacağı kararları, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisini takip edecek. ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve corona virüsü salgınına yönelik haber akışının da dikkatle izleneceği vurgulanıyor.