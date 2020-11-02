Piyasalarda 2. dalga ve Biden endişesi

Küresel boyutta artan coranavirüs vakalarının yanısıra aşı çalışmalarının sonuçlanmamış olmasına bağlı olarak geçen hafta borsalarda petrol ve altın fiyatlarında sert düşüşler gerçekleşti. Avrupa'da başta Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde pandemiye karşı artırılan önlemlere bağlı olarak önümüzdeki dönemde ülkelerin ekonomilerinde yeniden kapanmalara gidebileceği beklentisi

piyasaları korkutuyor. Bunların yanısıra piyasaları içerde ve dışarda yarın ABD'de yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Yapılan anketler, Joe Biden'ın açılacak sandıklardan zaferle çıkma ihtimalinin büyük olduğunu gösteriyor.

Ancak uzmanlar, Senato'nun nasıl şekilleneceğinin, piyasalar açısından çok önemli olacağını ifade ediyor. Piyasa analistlerinin büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kurduğu iyi ilişkileri dolayısıyla, Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin Türk varlıkları açısından daha pozitif olacağı görüşünde. Ekonomist Atilla Yeşilada gibi bazı uzmanlar da Biden'ın Türk varlıkları açısından sorun olmayacağını belirtiyor.