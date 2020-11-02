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Piyasalarda 2. dalga ve Biden endişesi

Piyasalarda pandemide ikinci dalgayla birlikte yeni kapanmaların artacağına ve yarın yapılacak ABD seçimlerine bağlı olarak tedirgin bekleyiş hakim.

Güncellenme: 04:00, 02/11/2020
Haberler Ekonomi
Piyasalarda 2. dalga ve Biden endişesi

Küresel boyutta artan coranavirüs vakalarının yanısıra aşı çalışmalarının sonuçlanmamış olmasına bağlı olarak geçen hafta borsalarda petrol ve altın fiyatlarında sert düşüşler gerçekleşti. Avrupa'da başta Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde pandemiye karşı artırılan önlemlere bağlı olarak önümüzdeki dönemde ülkelerin ekonomilerinde yeniden kapanmalara gidebileceği beklentisi

piyasaları korkutuyor. Bunların yanısıra piyasaları içerde ve dışarda yarın ABD'de yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Yapılan anketler, Joe Biden'ın açılacak sandıklardan zaferle çıkma ihtimalinin büyük olduğunu gösteriyor.

Ancak uzmanlar, Senato'nun nasıl şekilleneceğinin, piyasalar açısından çok önemli olacağını ifade ediyor. Piyasa analistlerinin büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kurduğu iyi ilişkileri dolayısıyla, Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin Türk varlıkları açısından daha pozitif olacağı görüşünde. Ekonomist Atilla Yeşilada gibi bazı uzmanlar da Biden'ın Türk varlıkları açısından sorun olmayacağını belirtiyor.

‘Yaptırım gündeme gelir'
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri çerçevesinde, ABD ile Türkiye arasında olan anlaşmazlıklar tam çözülemese de ötelenebiliyordu. Rus S-400 sistemi üzerinden gelebilecek yaptırım tehdidi mesela sürüncemede kalmıştı. Biden ve Demokratlar'ın kontrolünde bir Senato'da ise bu gibi konular yeniden gündeme gelebilir ve CAATSA yaptırımları daha ciddi şekilde ele alınabilir” değerlendirmesini yaptı.
Yayınlanma Tarihi:06:20,
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