Piyasalarda bugün neler olacak? Dolar ve altında son durum

Küresel piyasalarda corona virüsü vakalarındaki artış riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL, Türkiye özelinde devam eden jeopolitik endişelerle 7.96 zirvesine yakın baskı altında işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD corona virüsü mali paketinin 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce geçmesiyle ilgili son umutların ABD hazine bakanı tarafından kırılması ve dünya çapında artan corona virüsü vakalarından endişe duyan yatırımcıların son günlerdeki kârlarını realize etmeleriyle düşüş gösterdi.

Fransa’nın sonbaharda artan corona vakalarından dolayı sokağa çıkma yasağı ilan etmesi sonrası yeni tecrit tedbirlerinin küresel ekonomideki toparlanmayı durdurabileceğine yönelik endişeler oluştu.

Dolar/TL dün yeni zirve olan 7.9586’ya kadar yükseldikten sonra 7,95 seviyesinin altında işlem görüyor.

BUGÜN PİYASADA HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

Bugün iç piyasada açıklanacak eylül ayı konut satış istatistikleri, ağustos ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verileri, eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri ve TCMB haftalık para banka, menkul kıymet ve döviz rezervi istatistikleri takip edilecek. Dış piyasada ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları veri gündeminde öne çıkıyor.

PİYASALARI TCMB DESTEKLİYOR ANCAK YETERLİLİK SORGULANIYOR

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu. Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor. Bu endişeler hala devam ediyor. Piyasada sokaktaki enflasyon ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin fark da sorgulanıyor.

TCMB’nin devam eden sıkılaştırma adımları ise piyasalardaki en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %12.12’e kadar yükseldi. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında %7.4’ün altına kadar inmişti. Bu 478 baz puanlık bir sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor.

Reuters’a konuşan bir bankanın Hazine işlemcisi, “Piyasa artık önümüzdeki haftaki TCMB kararına odaklanmış durumda. TCMB’nin politikasına baktığımızda ortalama fonlama %12’nin üzerinde poltika faizi ise %10.25. Dolayısıyla bankadan normalde beklentimiz likidite adımlarını politika faizine de yansıtması. Ancak banka enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu dolayısıyla kalıcı bir politika faizi tepkisi vermek de istemeyebilir. Bunun yanında siyaset de önemli bir faktör” dedi ve ekledi:

“Güncel raporlara baktığımızda bankanın yıl sonuna kadar 675 baz puana kadar politika faiz artımı yapması gerektiği yönünde yabancı raporlarını görüyoruz. Bu kapsamda enflasyon beklentileri önemli. Yarın açıklanacak beklenti anketi burada önemli bir gösterge olacaktır. Piyasalarda kurumlar vergisinde olası indirim yönündeki haberler, doğalgaz rezervlerinin yukarı yönlü revizyonu ve siyasi gündem de yakından takip ediliyor”

KURUMLAR VERGİSİ DÜŞECEK Mİ?

Kurumlar vergisi 2018-2020 yılları için %20’den %22’ye çıkarılmıştı. Herhangi bir yeni düzenleme olmazsa vergi önümüzdeki yıldan itibaren yeniden %20’ye inecek. Dünya gazetesinde yer alan bir haberde ise kurumlar vergisinde ciro bazlı sisteme geçilebileceği, 10 milyon lira altı için verginin %15’e düşürülmesi üzerinde çalışılıyor.

Sokakta herkes “Dolar, altın, borsa ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte uzman kurumlar tarafından hazırlanan teknik analizler:

BORSA

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz notunda 1,180 seviyesinin destek haline geldiği yorumları yapıldı. Notta şu ifadeler kullanıldı: 1,180 destek haline gelirken 1,200 hedefimizi koruyoruz, 1,170 seviyesini ise kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak belirliyoruz.

ALTIN



Meksa Yatırım tarafından altında hazırlanan teknik analiz notunda destek seviyelerinden zayıf tepki alımları olduğuna vurgu yapıldı. Notta şu ifadeler kullanıldı: Destek seviyelerinden zayıf tepki alımları görüldü. İlk destekler 1.890 ve 1.886-1.882 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazanabilir. Sonraki destekler ise 1.873 ve 1.850-1.840 olarak görülüyor. İlk direnç 1.913 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülecek olası tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

Işık Menkul tarafından altın için hazırlanan notta ise şu ifadeler göze çarptı: Destek seviyelerinden zayıf tepki alımları görüldü. İlk destekler 1.890 ve 1.886-1.882 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazanabilir. Sonraki destekler ise 1.873 ve 1.850-1.840 olarak görülüyor. İlk direnç 1.913 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülecek olası tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda geri çekilme seviyeleri olarak 7,87-7,85 seviyelerinin destek noktası olarak takip edilebileceğine vurgu yapıldı. Notun devamında şu ifadeler kullanıldı: Dünkü işlem gününü 7.90 seviyesinin üzerinde kapatan kurda, bugünkü işlem gününde şuan için ise 7.92 civarında fiyatlama görülmekte. Bugün de temel taraftaki gelişmelerin yine önemli olacağı kurda, teknik olarak ise yukarı tarafta direnç seviyeleri verememekle birlikte, 7.90 üzerinde kalıcılığın TL üzerindeki baskıyı devam ettirebileceği görüşündeyiz. 7.90 altına geri çekilme görülmesi durumunda ise kabaca 7.87 ve 7.85 seviyelerindeki destek noktaları ilk etapta takip edilebilir.