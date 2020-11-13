Piyasalarda son durum ve teknik analizler…

Önümüzdeki hafta uzun bir aradan sonra ihracına yeniden başlanacak 10 yıllık tahvilde düşüş 200 baz puana ulaşırken, bankacılık hisselerindeki yükseliş ise %20 civarında.

Piyasalar ekonomi yönetimindeki değişimin bugüne kadar sadece söylemlerle yapıldığını ve sözlü yönlendirilmede geçmişe kıyasla “ciddi bir başarı” da sağlandığını düşünüyor.

Bunun TL varlıklardaki değer kazancı ile ortaya konduğu görülüyor. Öte yandan bu söylemlerin hayata geçmesi için ilk kritik dönemeç 19 Kasım’daki Merkez Bankası’nın faiz kararı olarak görülüyor.

Reuters’ın hâlâ beklentileri toplamaya devam ettiği anketinde Ağbal başkanlığında ilk PPK’da politika faizinin 475 baz puan artışla %15’e yükseltilmesi bekleniyor.

Bu, TCMB’nin politika faizini %10.25’ten %15’e yükseltmesi anlamına gelirken; hali hazırda gecelik faizlerin %14.75, ağırlıklı ortalama fonlama faizinin %14.36 olması nedeniyle pratikte sınırlı bir faiz artırımı anlamına geliyor. Ancak yine de piyasalar bu kararı, söylemlerin ardından ilk önemli sınav olarak görüyorlar.

Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.62’ye kadar geriledi. Böylece kur, piyasaların beklentilerinin tamamen aksine bir karar çıkan Ekim ayı PPK toplantının da öncesine 25 Eylül’den beri en düşük seviyelere geriledi.

Dolar/TL 8.58 zirvesinden 7.62’ye düşerken, hareket sepet bazında TL’de ve euro/TL daha da net görüldü. Euro/TL’deki düşüş 10.19’dan 8.99’a, sepet bazında TL’deki düşüş ise 9.38’den 8.31’e yaşandı.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine, AKP’nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal; bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı.

Erdoğan ise, “Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi ve yatırımcılara yeni ekonomi yönetimini destekleyeceği yönünde mesaj verdi.

Piyasalar, TCMB ve Hazine’deki yeni yönetimin olumlu algılanan ilk mesajlarının ardından siyasetin açıklamalarını bekliyordu. Erdoğan’ın açıklamaları ise bu beklentinin teyit edilmesini sağladı.

PİYASADAKİ HAREKET YABANCI KAYNAKLI, LOKALLER BEKLEMEDE

TL reel bazda tarihin en düşük seviyelerinden işlem görürken, yabancı yatırımcılar da Türk varlıklarındaki pozisyonlarını son yıllarda tarihi düşük seviyelere çekmiş durumda idiler.

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre yabancı yatırımcılar sadece birkaç günde Türkiye piyasalarına 3 milyar dolara yakın giriş yaptı. Bankacılar da son üç günde ana belirleyicinin yabancı yatırımcı girişi olduğunu söylemişlerdi.

Geçen hafta lokaller döviz ve altın cinsi varlıklarını yaklaşık 3 milyar dolar artırarak 224.2 milyar dolarla yeni zirveye yükseltti. TL’deki getiriyi yeterli görmeyen lokaller sadece bu yıl 30 milyar dolar değerinde döviz aldılar. Bu alım TL’deki değer kaybını daha da tetikledi.

Yabancılar ise swap sınırlamaları, güven, para politikası endişeleriyle Türkiye pozisyonlarını son yıllarda belirgin azaltmaya devam ediyor. Bono varlıkları %20-25’lerden üç yılda %3’lü seviyelere geriledi. Hisse senetlerindeki net çıkış 6 milyar dolara yükseldi.

LOKALLER DÖVİZLERİNİ TUTUYOR Bankacılar ekonomi politikalarındaki kısa vadeli değişimin yabancılar tarafından bir kredilite açıldığına vurgu yaparak bunun fiyatlamalardaki değişimden de kendini gösterdiğini belirtiyorlar. Bazı yatırımcılar bu sürecin kalıcılığına ilişkin daha fazla kanıt görmek istediğini de belirtebiliyor. Bankacılar yabancı girişine henüz lokallerin katılmadığına dikkat çekiyorlar. Dövizde hem alım hem satım yönünde işlem yapan lokallerin yabancı yatırımcılara katılması halinde TL'deki değer kazancının 7.5'lere doğru sürebileceğini belirtiyor.

Deniz Yatırım bu sabahki raporunda dolar/TL için “lokallerin de satış tarafına geçtiği senaryoda 7.53-7.73 aralığına eğilimi yüksek olasılık görüyoruz” dedi.

BORSA

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde BIST100 Endeksi'nin yaşanan ralli hareketi ile 1300 direncinin üzerini test ettikten sonra günü ekside tamamlaması ile sert yükseliş sonrası düzeltme hareketinin başlamış olduğu belirtilerek, “Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadeli endeks kontratları yatay bir seyir izliyor.

Endeksin ise yataya yakın başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1267 ve 1245 destek konumunda iken, 1282 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste dünkü başlayan düzeltme hareketi gün içinde devam edebilir olası realizasyonlara karşı temkinli olunmalı.” denildi.

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde ise, “Dün 1303.81 ile 1262.58 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksi günü %0.58'lik değer kaybıyla 1271.75 puandan tamamladı. 1245.37 önceki zirvesi üzerinde 1300 trend kanal direncini test eden endekste, 1300-1333.52 ve 1352.22 seviyeleri dirençler konumunda öne çıkmaya devam ediyor. Geri çekilmelerde ise 1245.37-1222.95 destek noktaları konumunda takip edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan notta şu ifadeler kullanıldı:

Dolar / TL tarafında ise, Türk Lirası yüksek volatiliteye rağmen güç kazamaya devam ediyor. Yabancı yatırımcıların TL’de spekülatif pozisyon almalarının önüne geçmek için daha önce uygulamaya alınan swap sınırlamalarının BDDK'nın yaptığı açıklama ile esnetilmesinin normalleşmeye dönüş algısını destekleyerek dolar/TL'nin 8,10 seviyesine, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat istikrarına vurgu yapan mesajlarının gelmesi dolar/TL'nin 7,70'li seviyelere kadar geri çekildiği görüldü.

TCMB'nin 19 Kasım'da faiz artırımı beklentisinin kısa vadede TL varlıklarına güç katacağını düşünüyoruz. Kur'da 7,71 – 7,65 – 7,59 destek, 7,78 – 7,93 direnç seviyesi olarak takip edilecek.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise TL’nin global taraf ile kıyasla gelişmekte olan ülke para birimlerine görece iyi performans sergilediği belirtilerek “7,64 sonraki destek konumunda.” denildi.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde, “Dünkü işlem gününe kısmen pozitif başlayan değerli metal, günü de güvenli liman alımları ile 1876 seviyesinden kapattı. Yeni günde de, kısmi pozitiflik gördüğümüz emtiada şu an için 1879 dolar seviyesine yakın fiyatlama görmekteyiz.

Alıcılı işlemlerin devam etmesi halinde 1881, 1888, 1898 ve 1902 dolar direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Diğer yandan, yeniden satış baskısı oluşması durumunda ise 1869, 1864, 1860 ve 1855 destek noktaları izlenebilir.” ifadeleri kullanıldı.