Piyasalarda son durum ve teknik analizler…

Global piyasalarda, corona virüsü vakalarındaki küresel artış ve beraberinde gelen yasaklarla riskten kaçış eğilimi belirginleşirken, dolar/TL 7.95 seviyesine yakın seyrediyor.

Avrupa’da ikinci kez corona virüsü kaynaklı sosyal sınırlamaların belirgin şekilde genişletilmesi endişeleri daha da arttırdı. Fransa’nın sonbaharda artan corona virüsü vakalarından dolayı sokağa çıkma yasağı ilan etmesi sonrası yeni tecrit tedbirlerinin küresel ekonomideki toparlanmayı durdurabileceğine yönelik endişeler oluştu.

YETERLİLİK SORGULANIYOR

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu. Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S 400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Bu endişeler hala devam ediyor. Piyasada sokaktaki enflasyon ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin fark da sorgulanıyor.

EN ÖNEMLİ DESTEK SIKILAŞTIRMA ADIMLARI TCMB'nin devam eden sıkılaştırma adımları ise piyasalardaki en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %12.12'e kadar yükseldi. Fonlama maliyeti temmuz ortasında %7.4'ün altına kadar inmişti. Bu, 478 baz puanlık bir sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor. Fonlama maliyeti bu hafta ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıktı. TCMB'nin politika faizi %10.25, faiz koridorunun üst bandı %11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise %13.25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise eylülde %11.75 seviyesinde.

YÜZDE 13.25’E YAKLAŞIYOR

Verilere göre, TCMB sıkılaştırmasını artık faiz koridorunun üst bandı (%11.75) ile GLP (%13.25) arasında şekillendiriyor. Sıkılaştırma gittikçe %13.25’e doğru yaklaşıyor. GLP repo aktif olarak kullanılmasa da, faizlerin piyasada belirlendiği geleneksel repoda bankanın sıkılaştırmadaki sınırını belirleyen GLP oranları yani %13.25 oluşuyor.

Sıkılaştırmanın gittikçe kuvvetlendirilmesi TL’deki daha fazla değer kaybının önüne geçen en önemli unsurlardan; ancak likidite sıkılaştırmaları ve bunun swap kanalıyla daha da genele yayılması piyasada iki farklı beklentiyi de beraberinde getirdi.

BEKLENTİLER FAİZ ARTIŞINA DÖNMÜŞ DURUMDA

Bazı bankacılar swap faizinin politika faizi değil de üst bant faizi olarak belirlenmesinin bir sonraki PPK’da faiz artışı anlamına gelebileceğini düşünüyorlar.

Bazı bankacılar ise bunun aksine kararların doğrudan faiz artışı yapmamak için alındığı kanaatindeler. Ancak TL’deki değer kaybı belirginleştikçe beklentiler ağırlıklı olarak faiz artışına dönmüş durumda.

Sokakta herkes “Dolar, altın, borsa ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte uzman kurumlar tarafından hazırlanan teknik analizler:

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, “Dün gün içi en yüksek 1191.52 olmak üzere gelen realizasyon 1175'e kadar devam etti, kapanışımız 1180'den gerçekleşti. Yükselen ana kanal direncimizden azımsanmayacak bir hacimle satış geldiğini gördük. Kanal içerisinde düzeltme en az 1166'ya, en çok ise 1108'e kadar devam edebilir. Bugün dünkü satış baskısının devamını görebiliriz, 1171.2 kırılmadığı sürece kanal içerisinde düzeltme başlamış sayılmaz. 1171.2 bu nedenle stop olarak belirlenebilir. Gün içi tepkilerde ise 1190 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analize göre geçen çarşamba günü Covid-19 aşısı ve ABD’deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürmesi risk iştahı azaltması, ons altına destek olmaya devam ederken, ABD'de eylül ayında beklenenden hızlı yükselen üretici fiyat endeksi ve takip edilen Fed konuşmaları değerli metalde yukarı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur oldu.

Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1897, 1890 ve 1882 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1912, 1919 ve 1927 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan bilgi notunda ise, ” yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1913.01 – 1931.48 – 1961.90 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1890.10 -1872.71-1847.83 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analize göre bu hafta yeni rekor seviyelerini test eden dolarda rekor seviye yakınlarında fiyatlamaların devam ettiği belirtildi. Artan corona vakalarının küresel bazda risk iştahını azaltırken, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen notta şu ifadelere yer verildi:

Bu baskılardan TL'de nasibini alırken, dolar risklerden kaçış ile birlikte küresel bazda değer kazanımları gerçekleştirdi. Teknik olarak incelediğimizde 7.95916 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. 8.00 seviyesi ise psikolojik direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.90063-7.85125-7.80156 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan notta ise şu ifadelere yer verildi:

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,92 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,94, 7,96 ve 7,98 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 7,90, 7,88 ve 7,85 destek seviyeleri takip edilebilir.