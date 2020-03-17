Piyasaların ateşi söndürülemiyor

Corona virüsü salgınının küresel ekonomi ve piyasalar üzerinde yol açtığı yıkıcı etkisi giderek büyüyor. Finans piyasalarının haftaya aşırı türbülansla başlamaları riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Yatırımcılar tüm dünyada ülkelerin sosyal faaliyeti neredeyse durma noktasına getirerek virüsle mücadele etmeye çalışmalarının ardından ortaya çıkan ekonomik hasarın boyutunu anlamaya çalışıyor. Hisselerdeki bu sert düşüş, piyasaların 2008 krizinden bu yana gördüğü en karanlık dönemlerden birinin devamı niteliğinde ve kaygılı yatırımcılar kâr tahminleri güvenilmez hale gelen şirketleri nasıl değerleyeceklerini belirlemeye çalışıyorlar.

ABD'DE DEVRE KESİCİLER

Geçen hafta başında yaşanan büyük çöküşün ardından hafta içinde toparlanmaya çalışan uluslararası borsalar, bu hafta başında yeni bir düşüş dalgası ile karşılaştı. Haftanın ilk gününde Asya, Avrupa ve Amerika'ya kadar tüm para ve menkul kıymet borsalarında artan satışlarla büyük bir karamsarlık hakimdi. Asya borsalarında yüzde 3-4'leri bulan kayıplar, Avrupa borsalarında yüzde 8-9'lara çıktı.

ABD borsalarında ise satış dalgası iyice derinleşirken Dow Jones'ta düşüş bir ara yüzde 9'u da geçti. ABD'de hisselerin sert düşüşü üzerine işlemler 15 dakika durduran devre kesici devreye girdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta sonu sürpriz faiz indirimi ile faizleri sıfırlamasına karşın dün New York Borsası'nın sert düşüşle açılması, corona virüsü salgınının artan ekonomik faturasından dolayı yatırımcıların risk varlıklarından çıkmasına bağlanıyor.

Borsa İstanbul da dış borsalardaki çöküşten nasibini aldı. Geçen haftayı 95 bin 605 puandan kapanan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi haftaya sert satışla başladı. Endeks gün içinde en düşük 86 bin 853 puanı gördü. Gün sonuna doğru gelen küçük çaplı alımlarla biraz toparlanan endeks günü yüzde 8.73 kayıpla 87 bin 888 puandan tamamladı.

İçeride döviz piyasası da hareketliydi. Fed'in faiz kararına piyasalar negatif tepki verdi. Normalde yurtiçi piyasaya olumlu yansıması beklenen bu hamle dolar kuru üzerinde olumlu bir etki yaratmadı. Dolar gece Asya seansında Fed'in faizi sıfıra çekmesi ile ilk tepki olarak 6.2780'e geriledi, kur daha sonra kayıplarını silerken gün içinde 6.42'yi aştı. Dolar, haftanın ilk işlem gününü 6.4100 liradan tamamladı. Euro 7.16 lirayı, İsviçre Frangı 6.79'u aşarken, Sterlin de 7.89'a yükseldi.

ALTININ GRAMI 307 TL'YE İNDİ

Dünya borsaları sert düşerken altın fiyatları da güç yitirmeye başladı. Güne 311.4 liradan başlayan altın en yüksek 318.5 lirayı, en düşük 300.9 lira seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 307,52 liradan günü tamamladı. Ons altın ise gün sonunda yüzde 4'e yakın düşüşle 1468 dolar seviyesinde işlem gördü.

PETROLÜN VARİLİ 30 DOLARIN ALTINDA

Piyasalardaki çalkantı petrol fiyatlarında da kendini hissettirdi. Brent petrolün varili ise yüzde 12 değer kaybederek, 2016 yılından bu yana ilk kez 30 doların altında işlem gördü. Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71.19 dolarken, 2019'da yüzde 9.6 azalarak 64.37 dolara gerilemişti.