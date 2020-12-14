Piyasaların beklediği toplantıda Ağbal sunum yapacak

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada “2021 Yılında Para ve Kur Politikası’na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık 2020 günü saat 1030’da yapılacaktır. Toplantı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek videokonferansta Başkan Naci Ağbal bir sunum yapacaktır.” denildi.

Toplantıda Ağbal’ın sunumu ardından soru cevap bölümü de olacak.

AĞBAL’IN SUNUM YAPACAĞI AÇIKLANMAMIŞTI

TCMB daha önce para ve kur politikası metnini 16 Aralık’ta saat 10.30’da yayımlayacağını açıklamıştı ancak Ağbal’ın bir sunum yapacağını açıklamamıştı.

TCMB’nin para ve kur politikası metni her yıl aralık ayında yayımlanıyor ve takip eden yıl TCMB’nin izleyeceği politikalara ilişkin birçok öngörüye de baz oluşturuyor.

Metin bu hafta çarşamba günü açıklanacak ve piyasada yön belirleyici bir gelişme olarak izleniyor.