Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler ne bekliyor?

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 15 ten yüzde 16.50’ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde 15’e yükseltmişti.

Ağbal bu hafta para ve kur politikası açıklamalarında dezenflasyonu sağlamak için gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini de söyledi.

PPK’dan faiz artışı beklentileri kasım ayında enflasyonun yüzde 14 seviyesini aşması ile birlikte oluşmaya başlamıştı. Öte yandan Ağbal’ın faiz koridorunun ve GLP’nin ana amaçları dışında piyasayı fonlama aracı olarak kullanılmayacağını da açıkladı. Bu kapsamda sıkılaştırma beklentileri artık doğrudan politika faizine yönelik oluşuyor.

JPMorgan bu hafta yayımladığı bir araştırma notunda enflasyonun önümüzdeki altı ay süresince yüzde 13-15 seviyelerinde kalmasını beklediklerini TCMB’nin kredibilitesini yeniden kazanması ve yerli yatırımcıyı dövizden yeniden TL’ye yönlendirmesi için yaklaşık 2 puanlık bir reel faiz oranı oluşturması gerektiğini belirtti.

Raporda TCMB’nin piyasa beklentilerinin de üzerinde faiz arttırımı yapabileceğine de dikkat çekilerek, “Bu sıkılaştırma talep kaynaklı baskıları dizginlemek, kredibilitenin geri kazanılması ve TCMB için büyük önem taşıyan ters dolarizasyonun öngörüldüğünden erken başlaması için etkili olacak” dedi.

DÖVİZ HESAPLARI ZİRVEDE

TCMB tarafından dün açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 11 Aralık ile biten haftada sınırlı bir artış göstererek 231.5 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146.47 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Bireyseller geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 25.4 milyon dolar artırdı. Bu önceki haftalara göre artış hızında belirgin bir yavaşlama anlamına geliyor.

YILBAŞINDAN BU YANA TOPLAM RAKAM 38 MİLYAR DOLAR

Kasım başından beri 7.5 milyar dolar değerinde döviz ve altın alan lokaller yılbaşından beri 38 milyar dolar 2019’da ise 32 milyar dolar almışlardı.

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl Temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, koronavirüs salgını sırasında da faiz indirimlerini sürdürdü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede %24’ten %8.25’e çekmişti.

TCMB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL’de sert değer kayıpları yaşanmış ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Aralık saat 1400’te açıklayacak. (REUTERS)