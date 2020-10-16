PlayStation 5’in fiyatı açıklandı ama…

19 Kasım’da Türkiye’de satışa sunulacak olan PlayStation 5’in fiyatı belli oldu. PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklamada, ürün fiyatı 8 bin 299 TL olacak.

Japon teknoloji devi Sony’nin ürettiği PlayStation 5 ile ilgili açıklamada fiyatla ilgili dikkat çekici bir not yer aldı. Şirket, “Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir” dendi.

YÜZDE 50 EK VERGİ, YÜZDE 20 ÖTV, YÜZDE 18 KDV

Tüm dünyada merakla beklenen oyun konsolunun, Türkiye’ye giriş fiyatı 500 dolar. Bu fiyat üzerine de gümrükte yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV uygulanıyor. 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla oyun konsollarına yüzde 50 de ek vergi getirilmişti. Normalde 30 Eylül’de biteceği açıklanan ek verginin süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı.

Dolar kurundaki sert dalgalanmalar nedeniyle ürünün fiyatını hesaplamak zorlaşıyor. Nitekim şirket, de “Ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir” diyerek kurdaki olası gelişmelerin fiyatı etkileyebileceğine işaret etti.

PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) October 16, 2020

SONY KURU KAÇTAN HESAPLADI?

Ürünün Türkiye’ye giriş fiyatı 500 dolar. Bunun üzerine yüzde 50’lik, yani 250 dolarlık ek gümrük vergisi ilave ediliyor. 750 dolara da yüzde 20’lik, yani 150 dolarlık ÖTV dahil ediliyor. Bunların toplamı olan 900 dolara da yüzde 18’lik, yani 162 dolarlık KDV ekleniyor.

Özetle 500 dolarla gümrükten geçen ürün, 1062 dolara mal ediliyor.

Resmi satış fiyatı olan 8 bin 299 dolar 1062 dolara bölündüğünde ise fiyat hesabında dolar/TL kurunun 7,81 seviyesinden alındığı görülüyor.

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