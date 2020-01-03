Polis maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 yılında polis maaşlarına gelen zam miktarı…

Aralık ayı enflasyonu beli oldu ve polislerin maaşlarına alacağı zammı belirleyen son altı aylık enflasyon oranı da belirlendi. Polis maaşlarına ilk altı ayda yüzde 5.5 zam yapılacak. Böylece 2019 Temmuz'da 11/1 derecesindeki polis memuru 5 bin 5 lira alırken, Ocak 2019'da 5 bin 280 lira alacak.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.