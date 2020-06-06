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Prof. Doğan Aydal’ın iddiası: Balon raporla termik santrale zemin hazırlanıyor

Jeoloji ve maden yüksek mühendisi ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Doğan Aydal, Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan “linyit rezervleri raporu”nun termik santrallerin sayısının artırılması için bir spekülasyon olduğunu savundu.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Prof. Doğan Aydal’ın iddiası: Balon raporla termik santrale zemin hazırlanıyor

Prof. Aydal, ‘'Enerji Bakanlığı'na göre 2005 yılına kadar bulunan bütün linyit rezerv miktarımız 8.3 milyar tondur. Bu rakam şimdi 19.3 milyar ton olarak açıklandı. Bu büyük bir mucizedir.

Yapılmak istenen, linyitle çalışan termik santrallerin önünü açmak için ‘Yeni rezervler bulduk' haberini yaymak, yeni termik santral izinlerine zemin hazırlamaktır'' dedi

“Termik santrallere filtre takma mecburiyeti konması sadece vatandaşı oyalamaktan ibarettir” diyen Aydal, bunun çözüm olmayacağını şöyle anlattı:

Prof. Doğan Aydal

FİLTRE OYALAMA TAKTİĞİ

*Termik santrallere filtre takmak da tam çözüm olmayacaktır, zira atıkların hepsi tutulamamaktadır. Bu eski filtreler kömürle çalışan termik santrallerin NOX, CO, O3 gibi diğer atıklarını filtre etmez. Takılacak yeni filtrelerin bütün gazları tutacak kabiliyette yeni teknolojilere sahip olması gerekir.

Alman RWE şirketinin Niederaussem kentindeki termik santrali…

AVRUPA KAPATIYOR

Prof. Doğan Aydal, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin son 3 yıldı rekor düzeyde termik santral kapattığını vurgulayarak, hükümete şu çağrıda bulundu:

*Şubat 2018 itibarıyla 10 AB ülkesi, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Portekiz, elektrik üretiminde kömür kullanımını sonlandırdı veya 2030'a kadar sonlandıracağını açıkladı. Bu bilgiler de, AB'ye girmek için çabaladığını ifade eden hükümet tarafından ciddiye alınmalıdır.

Son güncelleme: 23:44 05.06.2020
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