PTA yatırımında dünya devi ile 935 milyon dolarlık imza

SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacaklarını söyledi. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık'ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

Türkiye'nin 2019 yılı PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. 2020 yılı ilk 6 ayda ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, 2020 yılı sonu itibari ile toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Türkiye'deki bu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi yatırımı ile Türkiye’nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak. (İHA)