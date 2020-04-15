PTT bilmecesi sürüyor! Parasını alan da var alamayan da…

PTT, şubeleri önünde yığılmaların yaşanmaması için, işsizlik maaşını alacak olanlara ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların cep telefonlarına mesaj atılacağını ve kendilerinden IBAN numarası isteneceğini duyurmuştu. Maaşların hala hesap numaralarına ya da evlerine gönderilmediğini belirten vatandaşlar, sosyal medyadan PTT’yi topa tuttu.

VATANDAŞLAR: ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden PTT’ye tepkilerini dile getirdi. İşte onlardan bazıları:

PTT’DEN MESAJ GELİP MAAŞINI ALANDA VAR

Bursa’da bir fabrikada çalışan ve corona tedbirleri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan Emre Biçer (34) parasını aldığını belirterek, “Eşimle aynı fabrika da çalışıyoruz. 9 gün ücretsiz izne çıktık. 5 Nisan da telefonuma PTT’den mesaj geldi. Hesap numaramı yazıp onayladım. 9 günlük işsizlik maaşım olan 585 TL hesabıma yattı” diye konuştu.

PTT yetkilileri, paraların büyük bir kısmının ödendiğini belirterek, maaşını alamayan çok az sayıdaki kişinin ödemelerinin birkaç gün içinde tamamlanacağını açıkladı.