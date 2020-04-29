PTT günlük para çekme limitini yükseltti!

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, PTT, ATM'lerden günlük ücretsiz para çekme limiti ve nakit tutarı limitinde düzenlemeye gitti.

“GÜNLÜK ÜCRETSİZ PARA ÇEKME LİMİTİNİ 5 BİN TL'YE ÇIKARDIK”

Yapılan yazılı açıklamada, PTTKart ile tüm kamu ATM'lerinden ücretsiz olarak para çekme işlemi gerçekleştirilebileceği ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı:

* PTT olarak koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

* Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardık.

* Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

* Ayrıca, PTT ATM'lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz.