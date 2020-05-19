PTT Kargo yurt dışı gönderimleri başlayacak mı?

Pandemiden sonra PTT Kargo’da yurt dışına yapılacak gönderileri kabul etmiyor. Vatandaşlar PTT Kargo’nun bu hizmetinin ne zaman tekrar başlayacağını merak ediyor.

PTT yetkililerinden alınan bilgiye göre yurt dışı gönderimlerin tekrar ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmamış durumda. Tarih PTT Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Şu an için böyle bir tarih duyurulmamış durumda.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona vürüsünden korunmak için mart ayında yurt dışı uçuşları durdurulmuştu.

PTT Kargo cumartesi ve pazar günleri kapalı. Bunun yanında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermiyor.