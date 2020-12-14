PTT Kargo’da işçi kıyımı

Zorlu pandemi döneminin ağır yükünü sırtlayan emekçiler arasında yer alan postacı ve kargocular işten çıkarılma şoku yaşadı. PTT'de taşeron olarak çalışan çok sayıda işçi, bağımsız PTT – SEN ve PTT – KARGO – SEN'e üye olduktan sonra işten atıldı.

SÖZCÜ'ye bilgi veren PTT – SEN sözcülerinden Ayşe Büşra Yılmaz, “PTT'de 14 bin dağıtım işçisi taşeron olarak çalışıyor. Bizler, anayasal ve demokratik haklarımızı kullanarak sendikalaştık. Bağımsız olarak PTT-SEN ve PTT-KARGO-SEN'i kurduk. Sendikalaşmamızın ardından PTT yönetiminin baskısıyla karşılaştık. PTT-SEN'in beş genel merkez yöneticisi, İzmir, Malatya, Giresun il temsilcileri ile iki işyeri temsilcisi ve PTT – KARGO – SEN'in 4 genel merkez yöneticisi işten atıldı. Genel başkanımız ile 1 asil ve 2 yedek yöneticimiz de ücretsiz izne çıkarıldı” açıklamasında bulundu.

“BASKI SON BULSUN, ÇIKARILANLAR İŞE İADE EDİLSİN”

Bunun üzerine PTT işçileri kurum yönetimini protesto ederek oturma eylemi başlattı. PTT'nin İstanbul ve İzmir Baş Müdürlükleri önünde dört gündür eylem yapan işçiler, pankartlara şu ifadeleri yazdı: “PTT'de sendikal baskı son bulsun. İşten çıkarılanlar işe iade edilsin.”

SARI SENDİKA OLMADIĞIMIZ İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIK

PTT – KARGO – SEN Yöneticisi Süleyman Şen, pandeminin riskli şartları altında yoğun çalışan taşeron işçilerin temsilcisi olduklarını belirterek, “Arkadaşlarımız salgının başından bu yana 15 – 20 kiloluk çuvallarla dağıtıma çıkıyor. İş yükü gün geçtikçe artarken içeride baskılar devam ediyor. Bunları dile getirdiğimiz ve sarı sendika olmadığımız için işten atıldık. Mobbing karşısındaki direnişimize devam edeceğiz” diye konuştu. PTT – SEN Eğitim Sekreteri Ulaş Sandıkçı, kurum yönetiminin keyfi uygulama içinde olduğunu savunarak, ücretsiz izin ve işten çıkarmaların yasalar karşısında hükümsüz olduğunu söyledi. Sandıkçı, işe geri döneceklerine inandıklarını vurguladı.

TOPLUMA DESTEK ÇAĞRISI

PTT – KARGO – SEN Mali Genel Sekreteri Ömer Keskin, “Bizim hakkımızı aramamız PTT yönetiminin hoşuna gitmedi ki ücretsiz izne çıkarıldık. Sendikal eylemimiz anayasaya aykırı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kişi ve kurum anayasanın üstünde değildir. Buradan PTT Yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyorum, yanlıştan geri dönsünler” ifadelerini kullandı. PTT – KARGO – SEN Genel Başkanı Nail Çakıcı da tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, haksızlığa karşı verdikleri mücadelelerine destek olma çağrısı yaptı. İşçiler, #BakPostacıDireniyor hastag'i ile de seslerini duyurmaya çalışıyor.