PTT’den yeni karar! Destek ödemesi yapılacak

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT çalışanları için önemli bir kararı hayata geçirdiklerini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gülten, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun himaye ve destekleriyle fedakârca çalışan PTT personelimize net 2 bin TL katkı ödemesi yapacağız.

* Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

PTT personelinin var gücüyle çalıştıklarını vurgulayan Gülten, Türkiye'nin bu zorlu süreci atlatması için PTT olarak ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini belirtti. Gülten sözlerini şöyle sürdürdü:

* PTT personelimiz tüm görev alanlarında corona virüsü hastalığının etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere uyarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için fedakârca hizmet veriyorlar. Bizler de hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için tedbirlerimizi alıyoruz.

* Ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatımızı kolaylaştıran, ailelerinden ayrı kalıp ülkesine hizmet için mesai mefhumu gözetmeden gayret gösteren değerli personelimizin bu fedakârlığı için minnettarım.

* Personelimiz, gerek işyerlerimizde gişelerde gerek sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım alanlarında vatandaşlarımızın evine kadar giderek, ailelerinden çok görev alanlarında zaman geçirip, üstün hizmet aşkıyla ülkemizi gururlandırdılar.

* Ülkemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. Dünyaya örnek olan bu başarılı birlikteliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile yeniden başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere tüm personelimize ve vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.

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