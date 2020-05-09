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QNB Finansbank’tan bayram için ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0.89 faiz oranından başlayan 'Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi' sundu.

Sozcu.com.tr
14:29 -
Haberler Ekonomi
QNB Finansbank’tan bayram için ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 0.89 faiz oranından başlayan ‘Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi’ sundu.

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi ürününü tanıttı.

8 Mayıs 2020 tarihi itibari ile başlayan kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi'nden ya da Alo Kredi hattını arayarak kredi başvurusu yapabilecek.

faiz Finansbank internet
Son güncelleme: 14:31 09.05.2020
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