Ramazan pidesi ne kadar? İşte 2020 pide fiyatları…

11 ayın sultanı Ramazan ayı her yıl sofralarımıza bereketiyle geliyor. İftar sofralarının baş tacı olarak görülen pidelerin de fiyatı da merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, İstanbul Esnaf Odası ve İstanbul Fırıncılar Odası arasında yapılan toplantıda pide fiyatları belirlendi. Peki, pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2020 ramazan pidesi fiyatları…

İSTANBUL’DA PİDE FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası Başkanları ile pide fiyatları ile ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası oda başkanları ile birlikte alınan kararları açıklayan Vali Ali Yerlikaya, “Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek” dedi. Vatandaşların pide alırken sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

İZMİR VE ANKARA PİDE FİYATI

Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı pide fiyatlarıyla ilgili konuştu. Balcı, “Ankara’da 275 gram ramazan pidesi 2.5 liradan, İzmir’de 300, İstanbul’da ise 350 gram ramazan pidesi 3 liradan satılacak” dedi.

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KONYA'DA PİDE 2 LİRA 40 KURUŞ

Pide fiyatlarıyla ilgili Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça Sözcü'ye konuştu. Honça 400 gram pidenin 2 lira 40 kuruşa satılacağını belirterek, “Pidenin gramını 400'e çıkartıp, fiyatını da 2 lira 40 kuruştan satacağız. Yani ekmek fiyatından pide satacağız. Bunu yapmaktaki amacımız corona virüsü ile birlikte ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olabilmek” dedi.

ÇANAKKALE'DE FİYATLAR DEĞİŞMİYOR

Çanakkale'de ise pide fiyatlarının değişmeyeceği öğrenildi. Çanakkale Fırıncılar Odası Başkanı Selahattin İş yaptığı açıklamada, “Pide fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen seneki fiyat geçerli olacak. Pideler 350 gram ve 3 lira” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ'DE ZAM YAPILDI

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da komşu illerden ucuza satış yaptıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Geçen yıl 300 gram pidenin fiyatı 2,5 TL idi. Bu yıl 370 gram pideyi 3,5 TL’den satacağız. 740 gram olan büyük pidenin fiyatı ise 7 TL. Geçen yıl bir kilo pidenin fiyatı 8,33 TL idi, bu yıl 9,40 TL yaptık.

BURSA'DA RAMAZAN PİDESİ 4 TL

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, ramazanda Bursa'da 420 gram pidenin fiyatının 4 TL olacağını açıkladı.

EDİRNE'DE YÜZDE 16 ZAM

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala pide fiyatlarını açıkladı. Cingöz, Ramazan ayının olmazsa olmaz lezzetlerinden ramazan pidesi fiyatlarına 2019 yılına oranla yüzde 16 zam yapıldığını söyledi. Edirne'de 2019 yılında 3,5 TL olan 300 gram sade pide 4 TL'den satılacak.