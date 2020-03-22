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Raporu olan hastalar hâlâ reçete peşinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında kronik hastaların sağlık rapor süresinin uzatıldığını açıklamıştı. 

Hande ZEYREK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Raporu olan hastalar hâlâ reçete peşinde

Buna göre 1 Mart 2020 ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları üç ay uzatıldı. Böylelikle kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacaktı. Ancak bu uygulama ‘kısmi' olarak hayata geçti.

Bazı raporlu hastalar hâlâ hastanede mekik dokuyor, reçete peşinde koşuyor. Yurt dışından emekli olup Türkiye'de yaşayan hastalar, uygulamadan yararlanamıyor.

Zozan Padel

İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel bazı hekim ve hastaların uygulamanın kurallarını bilmemesinden kaynaklı tehlikelerin de yaşandığını anlattı.

Padel, “Sağlık raporları 1 Mart öncesi bitmişse bu hastalar sistemin dışında kalıyor. Bu yüzden bu kuralların iyi bilinmesi gerekiyor. Hekimler ve hastalar bilgilendirilmeli” dedi.

Son güncelleme: 01:40 22.03.2020
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