Ray Dalio: ABD ile Çin’in “sermaye savaşı” doları vurabilir

Dolar endeksi ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle Şubat 2019’dan beri en düşük seviyesine gerilerken, doların geleceğine dair önemli bir değerlendirme geldi.

Dünyanın en büyük yatırım fonu Bridgewater Associates’in patronu ABD’li Ray Dalio, ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın bir “sermaye savaşı”na dönüşebileceğini ve bunun dolara zarar verebileceğini öne sürdü.

“TİCARET SAVAŞI VAR”

Gevşek maliye politikası ve ideolojik bölünmelerin ABD’yi düşüşe zorladığını belirten Dalio, ABD ile Çin arasındaki çekişmeye ilişkin “Bir ticaret savaşı var, bir teknoloji savaşı var, bir jeopolitik savaş var ve bir sermaye savaşı olabilir” ifadelerini kullandı.

Fox’a konuşan Dalio, “Kanunlar yoluyla ‘Çin’de yatırım yapma’ derseniz ya da ABD’nin Çin’e olan tahvil ödemelerini durdurursanız ki bunlar ihtimal dahilinde, bunların doların değerini etkilemek gibi büyük sonuçları olur.” dedi.

Dolar, geçen üç ayda Bloomberg tarafından takip edilen tüm önemli piyasa paraları karşısında değer kaybetti.

“DÜŞÜYORUZ”

“En çok kaygılandığım konu, paramızın istikrarı. Üretken olmak ve bunu sürdürmek yerine açık vermeye, borç satmaya ya da para basmaya devam edemezsiniz” diyen Dalio, sözlerine şöyle devam etti:

“Üretken olmak, harcadığımızdan daha çok kazanmak, para birimimizin ve bilançomuzun istikrarını inşa etmek için birlikte çalışmazsak, düşeceğiz. Bunlar nedeniyle düşüyoruz.”