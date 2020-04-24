Reel kesim güveninde sert düşüş

2020 yılı Nisan ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3

seviyesinde gerçekleşti.

Endekse 100 değeri istikrarlı görünüme, 100’ün üstü iyimser, 100’ün altı kötümser görünüme işaret ediyor.

SALGIN ETKİLİ OLDU

2020 yılı Nisan ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 26,4’ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde

25,4’ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Onu sırasıyla diğer faktörler, ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve iş gücü yetersizliği izledi.

Üretimlerini diğer faktörlerin kısıtladığını bildiren iş yerlerinin yüzde 69,2’si bu faktörlerin “Covid-19 corona virüsü salgını” ile ilgili olduğunu belirtti.

YÜZDE 60,7 KÖTÜMSER

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,2’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,1’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,7’ye yükseldi.