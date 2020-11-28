Reform görüşmeleri: Bakanlar TÜSİAD’ın ardından TOBB ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ev sahipliğinde dün TÜSİAD yönetim kurulu ile başlanan “reform görüşmeleri” bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle devam etti.

Toplantıya Elvan ve Gül'ün yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.00 itibariyle başlayan toplantı sona erdi.

SIRADA MÜSİAD VAR

Elvan, görüşmenin ardından “Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik.

İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik.” (İHA)