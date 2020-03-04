Rekabet Kurulu’ndan corona fırsatıçısı 9 firmaya ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son zamanlarda özellikle corona virüsü salgınının dünya genelinde artmaya başlaması ile birlikte maske ve bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirtti.

Pekcan, “İlaç ve Tıbbi Kurumu’ndan 1, ve Fethiye Devlet Hastanesi´nden 3 tane olmak üzere bize resmi şikayetler geldi. 9 tane de kendimizin yaptığı tespitler oldu. Toplamda 13 firmayı inceleme ve soruşturma altına aldık. 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de bu 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı” dedi.

Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uygulandığını belirten Pekcan, “İncelemelerimiz devam edecek. Eğer aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var” diye konuştu.

‘PAKET TURLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER GELİYOR’

Vatandaşların kendilerine sosyal medya ve benzeri platformlardan şikayette bulunduklarını dile getiren Pekcan, “Bizim ‘Alo 175’ çağrı merkezimiz var. Buraya ya da haksız fiyat artışı mobil uygulaması üzerinden resmen başvurmadığı sürece biz kendimizin resen takip ettiklerimiz dışında bir soruşturma açamıyoruz. Vatandaşımız şikayetçi olduğu konuları Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü´ne bu kanallardan bize iletebilir. Bunların dışında paket turlarla da ilgili şikayetler geliyor. Bunda da soruşturmalarımızı başlattık. Yine aynı kanun çerçevesinde mücbir sebepler nedeniyle tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunmaktadır” dedi. (DHA)