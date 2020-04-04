Rekabet Kurumu ön araştırma ya da soruşturma başlatmalı

Rekabet Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, dünya enerji piyasalarındaki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın fiyatları düşen petrolün arz miktarını azaltarak fiyat yükselmesini sağlama konusunda uzlaştığını ifade eden Ayaydın, bu haber üzerine petrolün varil fiyatının anında yüzde 12 artarak 27 dolara fırladığını kaydetti.

Bu anlaşmanın rekabet ihlali olabileceğini söyleyen Ayaydın, Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun soruşturma açması gerektiğini belirtti.

Ayaydın, “Kendi hükümetlerinden aldıkları telkin ve destekle aralarında anlaşarak petrol fiyatlarına etki etmeye kalkışabilecek ABD ve Rus şirketleri bu etkinin doğduğu tüm ülkelerde rekabet hukuku ihlal etmiş olabilir ve bu nedenle soruşturulup ağır para cezalarına tabi tutulabilir.

Rekabet Kurumu, bu el sıkışmanın etkisiyle Türkiye'deki petrol piyasasında olası fiyat artışları üzerine, ön araştırma veya soruşturma açabilir. Ancak bu konuda inisiyatif alıp soruşturma açılabilir mi? Yetkisi var ama emin değilim.

Ama emin olduğum bir konu var. An itibariyle Rekabet Kurumu'nun başında olsaydım, kesinlikle Rekabet Kanunu'nun öngördüğü ön araştırma ile süreci başlatırdım” dedi.

ANLAŞMA HUKUKA AYKIRI

Meselenin günlük hayata etkileri üzerinden hareket edildiğinde ABD-Rusya anlaşmasının iki önemli soruyu gündeme getirdiğini anlatan Ayaydın, şöyle konuştu:

“Bir, bunun yapılması hukuka aykırı olmaz mı? İki, böyle bir mutabakat nasıl icra edilebilir? Meseleye aşina olanların, cevap rekabet hukukunda dediğini duyar gibiyiz. Gerçekten de, arz kısıtı veya fiyat yükseltmesi, rekabet hukuku kapsamına giriyor.

Firmaların, kişilerin aralarında yazılı veya sözlü anlaşarak piyasalarda bir malın arz ve fiyatın doğal oluşumuna müdahale etmeleri, rekabet hukuku açısından kartel veya uyumlu eylem olarak adlandırılıyor ve tespit edilmesi durumunda ağır para cezalara sebep oluyor.”

REKABET OTORİTELERİ

Yetki alanı kendi ülkesinde doğan etkilerle sınırlı olan ABD Rekabet Otoritesi FTC, İngiltere Rekabet Otoritesi CMA veya Almanya Rekabet Otoritesi Bundeskartellamt gibi ulusal rekabet otoriteleri, uluslararası bir kartel ile karşı karşıya olduklarını anladıklarında; birtakım işbirliği kanallarını işleterek diğer ülke otoritelerini de harekete geçirebileceklerdir.

El sıkışma kartel şirketler için mi?

Petrol fiyatlarına müdahale etmenin önemli bir yolunun özel sektör şirketlerini kullanmak olduğunu söyleyen Aydın Ayaydın, “Amerikalıların ve de Rusların, akaryakıt alanında söz sahibi olan ve aralarında Rosneft, Gazprom, Chevron ve ExxonMobil gibi şirketlerin de olduğu pek çok teşebbüsü var.

Dolayısıyla, eğer Trump ve Putin arasında gerçekten bu şekilde bir el sıkışması olduysa ve bu mutabakat serbest piyasa teşebbüsleri üzerinden hayata geçirilecekse, top yeniden rekabet hukukunun oyun alanına gelecektir ve bu durum hem Avrupa'da hem de ABD'de bir dizi rekabet hukuku ihlalini tetikleyebilecektir” dedi.

OPEC ne yapıyor?

Dünya üzerinde fiyatlar üzerinde etki oluşturabilecek organizasyonun OPEC olduğunu hatırlatan Ayaydın, ancak ABD ve Rusya'nın OPEC'e üye olmadığını belirtti.

Ayaydın, “Trump veya Putin'in OPEC üyesi bazı devletlerle anlaşmak veya bunlara baskı kurmak yoluyla arz miktarlarına etki etmeye çalışması ihtimali var” dedi.