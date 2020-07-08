Rekabet Kurumu’ndan Temsa izni

Rekabet Kurumu (RK), Temsa Ulaşım Araçları’nın ortak kontrolünün Sabancı Holding iştiraki Exsa Export ile PPF Beer Topholdco tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Açıklama Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer aldı. Sabancı Holding Temsa Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu %48.71 hissenin tamamını 2019 yılında 182.7 milyon liraya True Value Capital Partners’a satmıştı.

Ancak Temsa, bir süre sonra üretimi durdurmuş ve geçici konkordato ilan etmişti. Daha sonra ise Sabancı, bu yıl Şubat ayında Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ile %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere niyet mektubu imzalamıştı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Haziran ayında Temsa’nın devrinde onaylar tamamlanınca, bankalara borçların yeniden yapılandırılmasına çalışacaklarını söylemişti. (REUTERS)

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