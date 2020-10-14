Rekoltede büyük kayıp! Portakal fiyatları el yakacak

Ağaçların meyve vermeye başladığı dönemde çıkan aşırı sıcaklar ve poyraz ağaçlardaki meyvelerin büyük bir bölümünün dökülmesine ya da yanma yaşanmasına neden oldu. Bundan dolayı portakal üretiminde yüzde 80'e yakın düşüş yaşandı. Üreticiler, üründe yaşanan sıkıntının portakal fiyatlarını da olumsuz etkileyeceği söyledi.

50 BİN TON AÇIK VAR

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya’da 14 ile 17 Mayıs tarihleri arasında esen kuvvetli poyraz ve aşırı sıcaklar narenciyeyi olumsuz etkiledi.

Bu nedenle boncuk büyüklüğündeki meyvelerde yanık oluştuğunu, çoğunun da döküldüğünü belirten Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçocanoğlu şunları söyledi:

“Dökülme kısım kısım gerçekleşti. Kimi yerde yüzde 80 dökülen bölge oldu, kimi yerde yüzde 20 dökülen bölge oldu. Rekolte olarak bu yıl beklentimiz 180-200 bin ton civarıydı. Ama şu andaki elimizdeki miktar 135-140 bin ton çıkan diye düşünüyorum. Toplamda 50 bin ton bir açığımız var. Adana, Mersin, Dalaman durum aynı olduğu için üretici 3 liranın altında fiyat vermek istemiyor”

“BÜYÜK İLLERDE PORTAKALIN FİYATI 7-8 LİRA ARASINDA OLABİLİR”

Bu yıl portakalın İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde portakal 7 ila 8 lira arasında satılabileceğini söyleyen Sarıçobanoğlu; “Bu yıl bahçelerimiz neredeyse boş. Önümüzdeki yıl fiyatlar, bu yılki fiyatların yarısı olacaktır. Geçen yıl tonaj yüklüydü çiftçiyi kurtarıyordu.

Fiyat 1 lira 50 kuruştu. Bu yıl dökümden dolayı ağacın başına meyve az olduğu için yarı yarıya meyve çıkacak, kimi bahçelerde. Yoğun dökülen bir bahçede çiftçinin ağaçtan alacağı 40 kilogram. Bun 3 liraya satmazsa nasıl kurtaracak.

Hasat vermeyen yerler için 3 lira çok büyük paradır. Geçen yılda çiftçi kazanmadı. Çiftçinin tamamının bankalara borcu var. Pandemiden dolayı borçlar ertelendi fakat borcun ödeme günü geldiğinde esas yangın o zaman başlayacak” diye konuştu.

“BAHÇELERDE NEDEYSE ÜRÜN KALMADI”

Dalaman'da bahar aylarında yaşanan aşırı sıcaklar ve poyraz nedeniyle narenciyede bu yıl rekolte kaybının yüzde 75 olduğunu belirten Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, bu kaybın faturası portakal fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

Üreticinin bu yıl portakalı 2 lira 50 lira arasında satmaya başladığını belirten Tuncay, “Bu yıl yaşanan olumsuz hava koşulları narenciye üretiminde yüzde 75'lere varan rekolte kaybına neden oldu. Geçen yıl 180 bin ton civarında olan portakal, bu yıl 40 bin ton civarındadır.

Narenciye üreticisi bu yıl büyük sıkıntı yaşamakta. Yaşanan afetten dolayı bahçelerde nedeyse ürün kalmadı. Şu anda çiftçimiz portakalın kilogramını 2 lira 50 kuruşa veriyorsa aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Aslında 3 lira 50 kuruştan aşağısı kurtarmaz. Normalde 100 ton meyve olan bahçede 25 ton meyve var” dedi.

“PORTAKAL ŞU ANDA TARLADA 4-4.5 LİRA ARASINDA SATILMAKTA”

Bahar aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı narenciye üretiminde Yüreğir'de rekolte kayıpları yaşandığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan şöyle konuştu;

“Limon üretiminde kayıp yok denecek kadar az. Haziran ayında çiçek açtığı ve ekim alanlarını artması nedeniyle. O açığı kapattı. Enterdonat limonda yüzde 50 ila 80 arasında kayıp var. Mandalina gruplarında yüzde 30 ila 40 arasında. Portakalda da yüzde 40 civarında eksiklik var. Erkenci dediğimiz portakal şu anda tarlada 4 ila 4.5 lira arasında satılmakta.

Tabi sen bunu 4 yada 4.5 liraya versen para kazanamıyorsun. Çünkü verim çok düşük. Keşke ağaçta ürün olsaydı da 2 ila 2.5 liraya satılsaydı. Çiftçi daha çok para kazanırdı aslında. Yani bahçesinde 100 ton ürün çıkacağı yerde 40 ton çıkmıştır”