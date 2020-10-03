Restoran ve kuaförler en büyük endişe kaynağı

Corona virüsü salgınında ikinci dalga paniği eylül itibarıyla vatandaşı, karantina ve salgınla mücadele konusunda fabrika ayarlarına geri döndürmeye başladı. Son yapılan araştırmalar, özelikle dışarıda yeme içme ve kuaför gibi hizmetlerin hâlâ en büyük endişe kaynağı olarak öne çıktığını ortaya koyuyor.

SİPARİŞTE TOPARLANMA

Yaz döneminde vatandaşın dışarıda geçirdiği vakitlerde bir artış yaşansa da eylül ayı itibarıyla artan vaka sayılarının ardından yükselen endişe seviyesi ile karantina eğilimi artıyor. Toplumun yüzde 87'si dışarıda yeme-içme konusunda endişeli olduğunu açıklarken, yüzde 54'ü ise bu konuda çok endişeli hissettiğini ifade etti. Her 4 kişiden 3'ü dışarıdan yemek siparişi konusunda da endişeli hissettiğini açıklarken, eve siparişlerde dışarıda yeme içmeye göre bir toparlanma görüldü.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, salgının ilk dönemlerinde toplum olarak bir standarda uyulduğunu ve mecbur olmayanların evden çıkmamaya ve dışarıda yeme-içmeye hiç sıcak bakmadığını aktardı.

EVE DÖNÜŞ BAŞLADI

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen corona virüsü Salgını ve Toplum Araştırmasının” 23'üncü dönem sonuçlarına göre, evden dışarı çıkanların oranı normalleşmenin başlamasıyla beraber ilk etapta yüzde 80'lerin üzerine çıkarken, yaz döneminde bu oran yüzde 92'lere kadar ulaştı. Bu dönemde dışarı çıkan her 10 kişiden yaklaşık 5- 6'sı zorunlu olmayan ihtiyaçlar için de dışarı çıktığını ifade etti. Eylül ayına girilmesi ile birlikte yeniden eve dönüşler başlarken dışarı çıkma oranı yüzde 84'e geriledi. Öte yandan salgınla beraber kuaföre-berbere gitme oranlarında ciddi düşüşler yaşandığı öne çıkıyor. Vatandaşların yüzde 87'si halen kuaföre-berbere gitmek konusunda endişeli hissettiğini ifade ederken, artan vaka sayıları nedeniyle bu endişenin yakın zamanda ortadan kalkmayacağına işaret ediliyor.

ENDİŞE SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, salgının ilk dönemlerinde toplum olarak bir standarda uyulduğunu ve mecbur olmayanların evden çıkmaya ve dışarıda yeme-içmeye hiç sıcak bakmadığını aktardı. Gedik, ilk dönemlerde de benzer şekilde vatandaşın aklından kuaföre, berbere gitmenin geçmediğini dile getirdi. Yaz dönemi ile başlayan gevşemenin yerini yeniden eski standartlara bırakmaya başladığını anlatan Gedik, “Son haftalarda ise endişelilik seviyemizde doğal olarak bir yükseliş var. Evden çıkmayanların oranında bir artış görüyoruz. Dışarıda yemekten, kuaföre gitmekten endişe duyanlar artıyor. Vaka sayıları Mayıs başındaki seviyesine döndükçe biz de toplum olarak yavaş yavaş salgın ile savaşta fabrika ayarlarımıza dönmeye başladık” değerlendirmesini yaptı.