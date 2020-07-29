Restorancılar yemek kartlarını değiştirmeye başladı

Pandemiyi takip eden normalleşme adımları kapsamında beyaz yakalılar da çalışma alanlarına dönmeye başladı. Yemek yedikleri restoranların ve kahve zincirlerinin bazılarında yemek çeklerinin geçmediğini fark eden çalışanlar, çareyi çalıştıkları firmaları değiştirmekte buldu.

RESTORANLAR DA UZUN VADEDEN ŞİKAYETÇİ

Yemek çekleri firmalarının restoranlara uyguladığı yüzde 12'lik komisyon oranı yüzde 6'lara kadar düşürülse de restoran ve lokantaların bu rakamdan memnun olmadıkları ve uzun vade sürelerinden de şikayetçi oldukları biliniyor. Son olarak, dünyaca ünlü bir kahve zinciri büyük bir yemek kartı firması ile çalışmayı durdurdu.

“KOMİSYON ORANLARI DÜŞTÜ AMA MALİYETLER YÜKSELDİ”

Konu ile ilgili ulaştığımız Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, dernek olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıllarda yüzde 12'lere kadar yükselen komisyon oranlarını yüzde 6'ya düşürdüklerini belirtti. Bingöl, “Pandemi sürecinden dolayı çoğu restoran ve lokantanın ciroları düştü. Yüzde 6 bile bazı işletmeler için yüksek bir komisyon. Maliyetlerin yükselmesi ile birlikte çalışanların da restoran ve lokantacıların da yemek tercihleri değişmeye başladı” diye konuştu.