Restoranlardan sosyal mesafe önlemi: Dışarı masa sandalye atmak

ABD'de corona virüsü salgını nedeniyle kapanan ekonomi yeniden faaliyete geçti. Bu kapsamda restoran ve kafeler de kapılarını açtı. Ancak sosyal mesafe kuralı, restoranları fazlasıyla zorluyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, yemek hizmeti veren yerler kapasitelerinin yarısı hatta bazı durumlarda çeyreği kadar müşteri alabiliyor. Bu da kâr etmeyi imkansız hale getiriyor. Restoranlar ya minimum kârla hatta bazen para kazanmadan çalışacak ya da sosyal mesafe kuralını ‘gevşeterek' izin verilenden daha fazla müşteri alacak.

TAMPA, ÖNCÜ OLDU

Bazıları için ise üçüncü bir yol daha var: Sokakları restorana çevirmek. Yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte sokaklara masa ve sandalye atarak daha çok müşteriye hizmet verme imkanı var. Ayrıca klimalardan virüs bulaşma riski de açık havayı daha cazip kılıyor.

ABD'de belirlenen sınırlar dışında masa koymak yasak olsa da birçok restoran kaldırımları bile kullanmaya başladı. Şehir yönetimleri bu duruma anlayış göstermek için harekete geçti. 5 Mayıs'ta Florida, Tampa'da, birkaç restoran ve kafenin olduğu bir sokak, deneme amaçlı olarak 14 günlüğüne tamamen onların kullanımına bırakıldı. 18 Mayıs'ta deneme bitecek ve bunun kalıcı olup olmamasına karar verilecek.

8 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

9 Mayıs'ta Cincinnati'de de restoranların sokakları kullanmasının önünü açan bir karar alındı. Ardından New York, Washington D.C., Berkeley, Milwaukee ve birçok başka şehir de benzer adımları attı.

Ulusal Restoranlar Birliği'nin verilerine göre nisan ayı sonu itibariyle 8 milyon restoran çalışanı işsiz kaldı. Yine birliğin tahminlerine göre sektör bu yılı 240 milyar dolarla kapatabilir.