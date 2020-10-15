Reuters: Kurumlar Vergisi’nde indirim için çalışma yapılıyor

Reuters’a bilgi veren dört yetkili ilgili Kurumlar Vergisi’nin düşürülmesine yönelik bir çalışma olduğunu onaylarken, nihai kararın henüz verilmediğine ve etki analizlerinin devam ettiğine de dikkat çektiler.

Kurumlar Vergisi 2017’de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20’den %22’ye çıkarılmıştı. Herhangi bir yeni düzenleme olmazsa vergi önümüzdeki yıldan itibaren yeniden %20’ye inecek.

VERGİ GELİRLERİNİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ KALEMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kurumlar vergisi yılın ilk dokuz ayında 78.6 milyar TL ile vergi gelirlerinin en büyük üçüncü kalemi durumunda.

YÜZDE 20’NİN ALTINA İNEBİLİR

Reuters’a bilgi veren bir yetkili, “Kurumlar Vergisi’nin önümüzdeki yıldan itibaren gerileyeceği %20’nin de altında bir oran uygulanmasına yönelik bir çalışma var” dedi.

Yeni oranlar hakkında nihai kararın verilmediğine dikkat çeken yetkili, “Ancak ciro bazında bir ayrım ile KOBİ’ler başta olmak üzere daha küçük işletmelere daha düşük bir oran uygulanması pozitif ayrımcılık yapılması üzerinde çalışmalar ilerlemiş durumda” dedi.

Üst düzey bir diğer yetkili ise, “Bu yıl sonunda KV otomatik olarak %20’ye inecek ama bunun daha aşağı çekilmesi yönünde çalışma var. Nihai karar yok şimdi ama yılbaşı sonrası karar verilecek” dedi.

DÜŞÜK CİROLU ŞİRKETLERE DAHA DÜŞÜK KV DE ÇALIŞILIYOR

Kurumlar Vergisi’nin ekonomik aktiviteye oldukça bağlı olduğunu belirten yetkili, kararın şu an da verilebileceğini ancak corona virüsüne ilişkin gelişmelerin takip edilmesinin daha iyi sonuçlar doğurabileceğini de söyledi ve şöyle devam etti:

“Başlangıçta düşük ciroya sahip şirketlere daha avantajlı bir oran belirlenebilir. Bazı şartlara bağlı olarak birkaç puan daha düşük uygulanabilir. Ama dramatik değişiklikler olmaz. Henüz egzersizler ve etkilere bakılıyor. Ancak bu ekonomik ortamda bu tür bir düzenlemenin faydalı olacağı yaklaşımı hakim.”

Yetkililer ayrıca 2021 bütçe çalışmalarının da tamamlandığını bütçe ve YEP’in ağırlıklı olarak corona virüsünden yeni bir etki gelmeyeceği şekilde hazırlandığına da dikkat çektiler.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2021 bütçesi 17 Ekim’de verilecek. Değişiklik lehte bir düzenleme olacağı için yıl başı sonrası yürürlüğe girmesi de mümkün. (REUTERS)