Reuters: Polat Enerji’nin satışı için Barclays’e yetki verildi

Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden Polat Enerji’nin tamamının satışı için ortaklar yatırım bankası Barclays’i yetkilendirdi.

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre ortakların üçü de şirketteki hisselerini devretmek istiyorlar.

Kaynaklardan biri, yerli bir şirketin Polat Enerji hisselerinin alımıyla ilgilendiğini söyledi.

YÜZDE 90’I FRANSIZ VE KANADALI ŞİRKETTE

Polat Enerji’de Kanadalı emeklilik fonu yatırım yöneticisi PSP Investments’ın yüzde 45, Fransız EDF Energies Nouvelles’in yüzde 45, tamamı Adnan Polat’a ait Batıyel Enerji Elektrik’in yüzde 10 payı bulunuyor.

Fransız şirket 2008 yılında, Kanadalı şirket ise 2014 yılında Polat Enerji’ye ortak olmuştu.

TEAİŞ verilerine göre şirket ülkenin yaklaşık 7 bin 600 MW rüzgar kurulu gücünün yüzde 6.7’sine sahip.

Konuya yakın bir kaynak, satış sürecinde potansiyel bir alıcının ileri aşama görüşmeler yürüttüğünü belirterek “Yerli bir şirket varlıkla ilgileniyor” dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi diğer bir kaynak da “Önemli büyüklükte bir satış işlemi olmasını bekliyoruz” dedi.

Polat Holding, EDF ve Barclays Reuters’ın sorularına cevap vermedi. PSP Investments sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.

RÜZGAR VE GÜNEŞTE YATIRIMI VAR

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek amacıyla 2000 yılında kurulan Polat Enerji, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kayıtlara göre Demirer Enerji ile ortak işlettiği santrallerin bir kısmını Ocak ayında devrederken, bazılarında da Demirer’in hisselerini devraldı. Şirketin şu anda işletmede dört tane rüzgar santralinde 509 MW kurulu gücü ve 28 MW kurulu güçte güneş enerjisi santrali buluyor.

Rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları, 2005 yılında yürürlüğe geçirdiği kanun kapsamında destekleniyor. Kamu bu kapsamda rüzgar ve diğer santrallerin piyasada satamadığı elektriği 10 yıl süreyle dolar cinsi sabit fiyatlarla satın almayı taahhüt ediyor. Bu yılın sonuna kadar işletmeye giren rüzgar santralleri sabit fiyatla alım garantisinden faydalanabilecekler.

Toplam rüzgar santrali kurulu gücü 511 MW olan Polat Enerji’nin 240 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali (RES) olan Soma RES elektrik santralinin dışında 271 MW güce sahip üç rüzgar santrali bulunuyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) geçen yıl Temmuz ayında yayımladığı verilere göre şirketin ayrıca 573 MW kurulu güçte santral inşa etmek için izni bulunuyor.