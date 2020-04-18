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Reuters: Salgın bira arzını da kısıtlayabilir

Corona virüsü salgınıyla birlikte benzine talepte büyük düşüş kaybedilince, benzinde kullanılan etanolü üretenler de üretim kısıntısına gitti. Etanol üretimi azalınca, bira ve maden suyu üreticileri de arz sorunu yaşamaya başladı. ABD'de bazı bira üreticileri, arz kesintisiyle birlikte etanolde fiyat artışı yaşandığını, kısa bir süre sonra bira üretimini azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Ekonomi
Reuters: Salgın bira arzını da kısıtlayabilir

Corona virüsü salgını, küresel ekonomide birçok sektörün tedarik zincirinde sorunlar yaşamasına neden oluyor. Reuters’a göre, önümüzdeki dönemde tedarik sorunu yaşayabilecek sektörlerden biri de bira ve gazlı içecek sektörü…

ABD’de benzin talebinin salgınla birlikte yüzde 30 azalması üzerine, benzinde kullanılmak üzere etanol bitkisi yetiştiren üreticilerin de üretim kesintisine gitmesine neden oldu.

7 Nisan itibarıyla yüzde 20’yi bulan ve önümüzdeki dönemde yüzde 50’ye ulaşması beklenen etanoldeki arz düşüşünün, üretimde etanol kullanan bira, gazoz ve maden suyu üreticilerini de etkilemesi bekleniyor.

Bira, gazoz ve maden suyu üreticileri, etanolden elde ettikleri karbondioksitle karbonatlaşma sağlayarak köpürtme işlemini yapıyor.

ÜRETİM AZALINCA FİYAT ARTTI

ABD’de küçük ve bağımsız butik bira üreticilerini temsil eden Biracılar Birliği CEOS’u Bob Pease, etanol üretimindeki düşüşten dolayı bira üreticilerinin karbondioksit ihtiyacını yüzde 25 daha pahalı temin ettiğini dile getirdi.

Reuters, butik bira üreticilerinin karbondioksit ihtiyaçlarının yüzde 45’ini etanol üreticilerinden temin ettiğini aktardı.

Pease’e göre, artan etanol tedariki sorunu nedeniyle bazı bira üreticileri önümüzdeki iki ya da üç hafta içinde üretimi kısmayı değerlendiriyor.

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