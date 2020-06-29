Reuters’in anketine göre enflasyon yüzde 12’yi aşabilir! Yıl sonu tahmini ise yüzde 10’un altında

Merkez Bankası da geçen hafta çekirdek enflasyonun seyrindeki yükselişi işaret ederek neredeyse bir yıldır sürdürdüğü para politikasındaki gevşemeye ara verdi ve politika faizini sabit tuttu.

Reuters’in 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette yıllık enflasyon tahminlerinin medyanı %12.09 olurken, tahminler ise %11.90 ila %12.47 bandında yer alıyor. Aylık enflasyonun %0.65 artış göstermesi beklenirken tahmin aralığı ise %0.45-%1.00 bandında.

Kurdaki sert değer kaybının ardından Ekim 2018’de yıllık enflasyon %25.24 ile son 15 yılın rekor seviyesini görmüştü. Yıllık enflasyon bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girdi ancak enflasyonda kalıcı tek haneye henüz ulaşılmadı.

Merkez Bankası geçen ay corona virüsü salgınının ekonomiye olan etkisini ve sert düşen petrol fiyatlarını göz önünde bulundurarak yıl sonu enflasyon tahminin %7.4’e çekmişti.

PPK YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Geçen hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra yapılan açıklamada corona virüsü salgını kaynaklı toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine rağmen, “Salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir” denildi ve gıda enflasyonunun dönemsel ve salgın etkileri nedeniyle arttığına dikkat çekildi.

TCMB ayrıca yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelmesini beklediğini ekledi.

Goldman Sachs’ın hazırladığı bir analizde Mayıs’taki gıda enflasyonunun hava koşullarına bağlı olarak arttığı belirtilerek, bu şokun devam etmesi durumunda manşet enflasyonun beklenenden daha yüksek seviyelere yükselebileceği ifade edildi.

Notta şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca sosyal mesafe tedbirlerinin ve pandemiye bağlı arz yönlü diğer bozulmaların yukarı yönlü riskler yarattığını düşünüyoruz. Dezenflasyonist baskıya yol açabilecek oldukça büyük bir çıktı açığı olsa bile, kapasite kısıtlamaları bazı sektörlerde denkleştirici bir etki yaratabilir.”

YIL SONU YÜZDE 10’UN ALTINA İNEBİLİR

Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi ise %9.5 seviyesinde oluşuyor. Tahminler %11.60 ve %7.5 arasında değişiyor. Bu rakam daha önceki anketlerle aşağı yukarı aynı seviyedeydi ancak hala Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminin üzerinde seyrediyor.

TL bu yıl dolar karşısında yaklaşık %13 değer kaybetti. Dolar/TL geçen ay 7.2690 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini test etti. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden TL son dönemde 6.85 civarında genel olarak yatay bir seyir izliyor.

Değer kaybının devam etmesi durumunda enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabilir.

TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz saat 10:00’da açıklayacak. REUTERS