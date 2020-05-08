Reuters’tan sermaye artışı iddiası!

Konuya yakın iki bankacılık kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na 7.5 ve 5 milyar lira bandında toplam yaklaşık 20 milyar TL sermaye enjeksiyonu yapılacak.

Bir bankacılık kaynağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iki gün önce yabancı yatırımcılarla düzenlenen toplantıda çok kısa bir süre içinde sermaye artışının gerçekleşeceğini belirttiğini söyledi.

İkinci kaynak, “Gelecek hafta başına kadar kamu bankalarının sermaye artırımı konusunda gereken düzenlemenin yayınlanmasını bekliyoruz” dedi.

Aynı kaynak, “Sermaye artırımı 7.5 milyar TL ile 5 milyar TL bandında olmak üzere yaklaşık toplam 20 milyar TL olacak” dedi.

Borsada işlem gören Vakıfbank ve Halkbank hisseleri primli işlem görüyor. Analistler sermaye artışı beklentisinin hisselerdeki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor. Reuters