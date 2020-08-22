Rezerv haberi en çok hangi ülkeleri ilgilendiriyor?

Türkiye’nin Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 havzasında 320 milyar metreküplük doğalgaz bulması gündem oldu. Uzmanlara göre rezerv Türkiye’nin 6-7 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Türkiye enerjide yurt dışına bağımlı bir ülke. Özellikle doğalgazda Rusya, İran ve Azerbaycan ile yapılan uzun ve maliyetli sözleşmeler cari açığı artırıyor. Türkiye’nin yaptığı bu keşif yurt dışında en çok Türkiye’ye doğalgaz satan ülkeleri ilgilendiriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 20. 2015'te yüzde 55,31 olan Rusya'nın doğalgaz ithalatındaki payı, sonraki yıllarda kademeli olarak azalmış ve 2019'da yüzde 33,61'e gerilemişti. 2020'nin ilk beş ayında bu oran daha da gerilemiş oldu.

İLGİLİ HABER Doğalgaz rezervi kaç yıllık? Uzmanlar ne diyor?

Rusya ile Türkiye arasında var olan yıllık 16 milyar metreküp kapasiteli Mavi Akım doğalgaz boru hattına ek olarak 2020 yılı itibarıyla 15,75 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım hattı devreye girmişti.

Türkiye’nin Cezayir ve Nijerya ile de LNG alım sözleşmeleri bulunuyor. Son dönemde ise Katar ve ABD’den spot piyasadan LNG alımları arttı.

AZERİ GAZININ PAYI ARTIYOR

Rusya'nın doğalgaz ithalatındaki payı düşerken, Azeri gazının payı artıyor. 2017'de yüzde 11,85, 2018 yüzde 14,94, 2019'da 2019 yüzde 21,2 olan Azeri gazının ithalattaki payı, 2020'nin ocak-mayıs döneminde yüzde 33’ü aştı.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndan (TANAP) Türkiye'ye gaz akışı 30 Haziran 2018'de başlamıştı. TANAP'ın açılışı sonrasında Azeri gazının ithalattaki payı arttı.

AZERİ GAZI RUS GAZINDAN PAHALIYA GELİYOR

Azeri gazında Rus gazına göre fiyat avantajı bulunmuyor. Sınırdan girişte Azeri gazı Rus gazına göre yüzde 10 daha ucuz olsa da yüksek taşıma maliyeti nedeniyle Azeri gazı toplamda Rus gazından daha pahalıya mâl oluyor.

İLGİLİ HABER Hangi ülkenin ne kadarlık doğalgaz rezervi var?

DİLEK: TÜRK AKIMI KONTRATLARINDA İNDİRİM BEKLİYORUM

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Türkiye’nin yeni rezervi ile doğalgaz pazarlığı yaparken elinin daha güçlü olduğunu söylüyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan Dilek, 2023 yılında gazın çıkarılabilmesinin olası olduğunu düşünüyor.

Gazı çıkarmak için gerekli yatırım noktasında zorluklar yaşanabileceğini söyleyen Dilek açıklanan rezervin tahmini rezerv olduğunun altını çizerken bunun yüzde 70'i kadar bir doğalgaz olsa bile rakamın Türkiye için küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Dilek, Türkiye'nin doğalgaz kontratları yaparken artık elinin daha güçlü olabileceğini söylerken, “Türkiye doğalgaz aldığı ülkelerle masada bir koz elde etti. Türk Akımı kontratlarında indirim bekliyorum” diye konuştu.