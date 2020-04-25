Robotlar sağlıkçıların emrinde

İngiltere'nin Milton Keynes kentindeki kurye robotlar, corona virüsü salgını sırasında sağlık çalışanlarının yardımına koştu. Starship adı teknoloji şirketinin robotları kasabada 2 yıldır görev halindeydi.

Reuters’ta yer alan habere göre, salgın sonrası karantina uygulamasına geçilince, robotlar Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) hizmetine sunuldu.

Yetişkin bir insanın dizlerine kadar gelen bu araçlar, altı siyah tekerlek üzerinde hareket eden, beyaz kutular gibi görünüyor.

Milton Keynes sakinleri için, iki yıldır gıda alışverişlerini kapılarına getiren robotlar son derece tanıdık. Kentin itfaiye ve polis departmanları da bu araçları kullanıyor.

100 BİN OTONOM TESLİMAT YAPILDI

Starship'ten Henry Harris-Burland yaptığı açıklamada, “Salgının ardından robotlarımızı ücretsiz bir şekilde NHS'nin kullanımına sunmayı teklif ettik. Çok ama çok stresli koşullar altında çalışan bu insanlar (Sağlık çalışanları) için hayatı biraz kolaylaştırmak istedik. Haftada 80 saat mesai yapıyorlar ve çoğu zaman markete gidecek zamanları olmuyor. Bu yüzden alışveriş için robotlarımızı kullanıyorlar. Çözümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Starship, son üç haftada kasabadaki robot sayısını 70'e çıkarttı. Bu süreçte 100 bin otonom teslimat gerçekleştirildi.

Harris-Burland, bu zor zamanlarda otonom kurye robot sistemini daha fazla yaygınlaştırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.