Rolls-Royce 8 bin işçiyi işten çıkarabilir!

Şirket dünya genelinde 52 bin kişiyi istihdam ediyor, bunun 23 bini İngiltere'de bulunuyor.

BBC’deki habere göre, şirketten bir kaynak, üst düzey yöneticilerin “işten çıkarılacak personel sayısının 8 bini bulabileceğini, ancak işten çıkarmaların etkisini asgariye indirecek çabaların sürdüğünü” ifade etti.

Rolls-Royce daha önce de 750 milyon sterlin (940 milyon dolar) tasarruf planını açıklamıştı. Ancak şirket şimdi “daha fazla adım atılması gerektiğini” belirtiyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde birçok uçuşun iptal edilmesi havacılık şirketlerini olumsuz etkiledi.