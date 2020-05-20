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Rolls Royce 9 bin kişiyi kovuyor

Uçak motoru üreticisi Rolls Royce 52 bin çalışanının 9 binini işten çıkarmaya hazırlanıyor. CEO Warren East, "Bir operasyonu belirli seviyenin altına indirdiğinde, artık ekonomik olmayan bir duruma gelir, o nedenle fabrika da kapatabiliriz" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
11:12 -
Haberler Ekonomi
Rolls Royce 9 bin kişiyi kovuyor

Corona virüsü havacılık sektöründe yıllarca sürebilecek bir daralma yarattı. Financial Times’ta yer alan habere göre lüks otomobilleriyle bilinen aynı zamanda uçak motoru üreticisi de olan Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak.

CEO Warren East, bazı fabrikaları kapatabileceklerini bildirdi. Warren East, BBC’ye verdiği demeçte, işten çıkarmaların fabrikaların kapanmasına yol açıp açmayacağı sorusuna, “Bir operasyonu belirli seviyenin altına indirdiğinde, artık ekonomik olmayan bir duruma gelir, o nedenle fabrika kapatmalar mümkün” yanıtını verdi.

Ancak East, “Sendikalar ile danışmalarda bulunmazı gerekli, özellikle işten çıkarmaların nerelerde yapılacağı konusunda” ifadelerini de kullandı.

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