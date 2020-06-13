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RTÜK Başkanı Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi!

Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin seçildi. Halbank, borsaya yaptığı açıklamada Şahin'in Kurul üyeliğine seçildiğini belirtti.

00:21 -
Haberler Ekonomi
RTÜK Başkanı Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi!

Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğine  atandı.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babası olan Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.

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Son güncelleme: 00:26 13.06.2020
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